Cán bộ CSGT ở Thừa Thiên Huế bị xe vi phạm tốc độ tông ngã, phải nhập viện cấp cứu

Chiều 28/4, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, một cán bộ thuộc cơ quan này vừa bị người điều khiển xe máy tông ngã xuống đường, phải nhập viện cấp cứu.

Cụ thể, vào lúc 13h53 ngày 28/4, tại km800+500 quốc lộ 1, đoạn đi qua thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền), Tổ tuần tra kiểm soát giao thông số 1, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện xe mô tô biển số 75H1-750.60 lưu thông hướng Bắc Nam vi phạm tốc độ.

Cơ quan công an làm việc với người điều khiển xe máy chạy quá tốc độ tông ngã trung tá Hoàng Anh Công Minh. Ảnh: Trần Hồng.

Lúc này, trung tá Hoàng Anh Công Minh ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thì đối tượng Phạm Ngọc An (SN 2001, trú tại Vinh Hà, Phú Vang, Thừa Thiên Huế) điều khiển phương tiện, phía sau chở Trương Ngọc Thảo Nhi (SN 2009) tông thẳng vào người. Cú tông khiến trung tá Minh ngã xuống đường, bị thương.

Sau khi sự việc xảy ra, trung tá Minh được đồng đội nhanh chóng đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế để cấp cứu. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng phối hợp làm rõ.

Phương tiện vi phạm. Ảnh: Trần Hồng.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè năm 2024, lực lượng CSGT ở tỉnh huy động tối đa lực lượng, phương tiện tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ chở quá khổ, quá tải… với phương châm "không có ngoại lệ, không có vùng cấm".