TT- Huế: Xử lý các đối tượng có dấu hiệu bảo kê, can thiệp vào đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành văn bản số 3770/UBND-XD chỉ đạo tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Sở TNMT chủ trì, phối hợp với các sở Tài chính, Tư pháp và các đơn vị liên quan tăng cường các biện pháp quản lý công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu ngăn chặn, xử lý tình trạng một số đối tượng lạ mặt có dấu hiệu bảo kê, đe dọa, can thiệp vào quá trình đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Ảnh: A.K.

Các cơ quan này được giao chủ động xây dựng và triển khai có hiệu quả phương án bảo đảm an ninh, trật tự tại các phiên đấu giá; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tình trạng một số đối tượng lạ mặt xuất hiện tại các phiên đấu giá, có dấu hiệu bảo kê, đe dọa, can thiệp vào quá trình đấu giá; xác định đúng thành phần được vào khu vực đấu giá, không để đối tượng xấu lợi dụng gây mất an ninh trật tự.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng chỉ đạo gửi văn bản thông báo chấm dứt hiệu lực giấy phép khai thác đối với các mỏ hết hạn đến các đơn vị, địa phương nơi mỏ hoạt động. Các đơn vị khai thác phải có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật hiện hành, trong đó có công tác đóng của mỏ, phục hồi môi trường và đất đai khi giấy phép khai thác khoáng sản hết hiệu lực.

UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh được giao chỉ đạo UBND cấp xã nơi có mỏ tăng cường kiểm tra và thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trong khu vực; ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp khai thác trái phép trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng yêu cầu thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về việc lắp đặt camera giám sát và trạm cân tại các khu vực mỏ; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm đối với các hành vi liên quan hoạt động khai thác khoáng sản của doanh nghiệp.

Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu biện pháp quản lý việc xuất hóa đơn cung cấp vật liệu khoáng sản cho các công trình lớn để quản lý tình trạng kéo dài việc xuất hóa đơn, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc kiểm soát nguồn khoáng sản, gây thất thoát tài nguyên, thất thu thuế...