Cận cảnh dàn xế hộp gần trăm tỷ của ông chủ F88, Rolls-Royce Cullinan giá trị nhất

Như Dân Việt đã thông tin, vào sáng sớm nay 6/3, văn phòng Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 (tại tầng 7 và 8 của tòa nhà cao tầng trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp, TP.HCM) bị lực lượng chức năng thuộc Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, phối hợp với Công an TP.HCM, Công an quận Gò Vấp khám xét khẩn cấp để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản. Những thông tin ban đầu cho hay, F88 bị nghi ngờ thông qua hoạt động cho vay để cưỡng đoạt tài sản. Hiện việc khám xét vẫn đang được thực hiện bên trong tòa nhà.

Ông Phùng Anh Tuấn - CEO F88 ngoài sở hữu biệt thự 6 sao giữa lòng Hà Nội còn nổi tiếng với thú chơi siêu xe với dàn xếp hộp trăm tỷ đồng.

Cận cảnh dàn xế hộp gần trăm tỷ của ông chủ F88

Trong bộ sưu tập xe hơi đắt tiền của mình, ông Phùng Anh Tuấn từng xuất hiện với nhiều chiếc xe siêu sang. Đặc biệt, trong lần công ty F88 khai trương thêm 1 chi nhánh mới, ông chủ F88 xuất hiện với dàn xế hộp cực đình.

Dàn siêu xe của ông Phùng Anh Tuấn. Ảnh FBNV.

Cụ thể, có giá rẻ nhất trong dàn siêu xe của ông Phùng Anh Tuấn là chiếc BMW X7 thuộc phân khúc SUV hạng sang cỡ lớn có giá lăn bánh khoảng 8 tỷ đồng.

Dưới nắp ca-pô BMW X7 2022-2023 là cỗ máy xăng I6 TwinPower Turbo, dung tích 2998 cc, sản sinh công suất cực đại lên đến 340 mã lực, mô-men xoắn đạt 450 Nm kèm hộp số tự động 8 cấp Steptronic và hệ dẫn động 2 cầu kết hợp với hệ thống kiểm soát cân bằng thông minh (DSC).

Tiếp theo, ông chủ F88 còn sở hữu Mercedes-Maybach S-Class có giá lăn bánh khoảng 8 tỷ đồng, xe thuộc phân khúc Sedan hạng sang cỡ lớn.

Land Rover Range Rover biển 30A-555.56 cũng là chiếc xế hộp khủng trong bộ sưu tập này với giá trị khoảng 13-15 tỷ đồng.

Rolls-Royce Cullinan giá hơn 40 tỷ đồng. Ảnh FBNV.

Đáng chú ý, thường xuyên xuất hiện trong garage để xe ở biệt thự rộng 700 m2 của CEO chuỗi cầm đồ F88 là SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan đắt nhất thế thế giới với màu sơn trắng cùng nắp capô sơn màu bạc, sau cùng là xe có bộ mâm 5 cánh hoa sơn 2 màu tương phản của bản Black Badge.

Siêu SUV Rolls-Royce Cullinan sử dụng khối động cơ V12, tăng áp kép, dung tích 6.75 lít, sản sinh công suất tối đa 563 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm tại vòng tua máy 1.600 vòng/phút. Cỗ máy của Rolls-Royce Cullinan dùng hộp số tự động ZF 8 cấp, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và đánh lái 4 bánh hoàn toàn mới.

Ngoài ra, trước đây, ông chủ F88 còn sở hữu Ferrari 458 Italia màu đỏ gần 20 tỷ đồng.