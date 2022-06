Những tính năng an toàn của Mitsubishi Xpander Cross 2022 cũng không thay đổi so với "người tiền nhiệm" gồm: Hệ thống phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, 2 túi khí... Ở bản nâng cấp, Mitsubishi Xpander Cross 2022 có thêm hệ thống camera 360 độ giúp việc lái xe trở nên an toàn hơn.