Cận cảnh ngôi đình cổ gần 400 năm tuổi đẹp nhất xứ Đoài

Đình So (xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai), là một trong những ngôi đình đẹp nhất xứ Đoài “Đẹp đình So – To đình Cấn”. Ngôi đình được xây dựng năm 1673 thờ 3 vị Đại Vương có công giúp vua Đinh Tiên Hoàng – Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân.