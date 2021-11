Cận cảnh những trạm y tế lưu động điều trị F0 đầu tiên tại Hà Nội

Trước đó, ngày 21/11, Sở Y tế Hà Nội có công văn khẩn gửi UBND các quận, huyện, thị xã về việc hướng dẫn triển khai cơ sở thu dung, điều trị người bệnh Covid-19. Đối tượng được thu dung, cách ly, quản lý, điều trị gồm:

Người bệnh Covid-19 không có triệu chứng là người nhiễm SARS-CoV-2 được khẳng định bằng xét nghiệm Realtime RT-PCR dương tính nhưng không có triệu chứng lâm sàng. Người bệnh Covid-19 mức độ nhẹ: Có viêm đường hô hấp trên cấp tính gồm người bệnh có triệu chứng lâm sàng không đặc hiệu như sốt, ho khan, đau họng, nghẹt mũi, mệt mỏi, đau đầu, đau mỏi cơ, tê lưỡi...; Không có các dấu hiệu viêm phổi hoặc thiếu oxy...

Không tiếp nhận các trường hợp người bệnh Covid-19 là phụ nữ mang thai và người mắc bệnh lý nền. Theo hướng dẫn, tên cơ sở thu dung, điều trị người bệnh Covid-19 gọi là Trạm Y tế lưu động. Về nhân lực làm công tác chuyên môn: Nhân viên y tế cho 1 kip gồm 5 cán bộ, trong đó có 1 bác sĩ phụ trách, 2 điều dưỡng, 1 kỹ thuật viên, điều dưỡng xét nghiệm và 1 dược sĩ.

Căn cứ số lượng người bệnh theo dõi và quản lý, bố trí số lượng nhân lực và tổ chức làm việc phù hợp đảm bảo an toàn, hiệu quả. Có thể bố trí các kíp, tổ làm việc theo ca/kip hoặc hành chính - trực.

Về nhân lực an ninh, hậu cần: Huy động các lực lượng chức năng trên địa bàn để đảm bảo công tác an ninh, hậu cần cho Trạm Y tế lưu động, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, bảo vệ, cung cấp suất an, thu gom rác thải... Chia thành 2 nhóm: Nhóm làm việc khu vực vòng ngoài và nhóm làm việc tại khu vực điều trị.