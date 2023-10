Cận cảnh sự cố vỡ tường đập thủy điện ở Gia Lai

Ngày 11/10, theo nguồn tin của PV Dân Việt, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai đã có báo cáo về sự cố tại Nhà máy thủy điện Ia Glae 2 do Công ty cổ phần thủy điện Khải Hoàng (TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) làm chủ đầu tư tại huyện Chư Prông.

Hiện trường vụ vỡ tường bê tông phục vụ đập tràn tự do của Nhà máy thủy điện Ia Glae 2

Theo đó, vào tối ngày 8/10 đến rạng sáng ngày 9/10, trên địa bàn huyện Chư Prông xảy ra mưa đặc biệt lớn, lưu lượng nước từ thượng nguồn suối Ia Glae đổ về gây lũ quét, làm ngập úng cục bộ và cuốn trôi đất, đá về phía hạ lưu.

Phần tường bị vỡ có chiều dài khoảng trăm mét

Do lưu lượng lũ quét về đột ngột lớn, tốc độ dòng chảy cao làm đẩy trôi một phần bê tông tường phục vụ thi công đập tràn tự do của Nhà máy thủy điện Ia Glae 2 (phần tường này đang được nhà thầu thi công theo từng cao trình từ 1-2m, chưa hoàn thiện toàn bộ kết cấu bê tông cốt thép).

Đối với phần thân đập và móng đập tràn tự do bằng bê tông cốt thép đã thi công trước (chưa tích nước hồ chứa) và các hạng mục công trình khác an toàn, ổn định, không xảy ra sự cố do mưa lũ.



Theo lý giải của chủ đầu tư, mưa lớn, lưu lượng nước từ thượng nguồn suối đổ về đột ngột đã làm vỡ tường bê tông này.

Sau khi sự việc xảy ra, chủ đầu tư đã nhanh chóng phối hợp cùng chính quyền 2 xã Ia Ga và xã Ia Vê (huyện Chư Prông) thông báo đến các hộ gia đình ở hạ lưu công trình có thiệt hại tự kê khai gửi về UBND 2 xã để tổng hợp và xây dựng mức hỗ trợ về sau. Toàn bị kinh phí hỗ trợ do chủ đầu tư chi trả.

Một số diện tích hoa màu của người dân bị thiệt hai sau sự cố nên trên

Thống kê ban đầu của UBND xã Ia Ga và Công ty cổ phần thủy điện Khải Hoàng cho thấy, sự cố vỡ tường bê tông của Thủy điện Ia Glae 2 đã làm thiệt hại hơn 23 ha màu của 19 hộ dân các xã Ia Ga, Ia Pia, xã Ia Lâu của huyện Chư Prông. Cụ thể, có 2,8 ha sắn; 0,4 ha cây dâu; 5,55 ha ngô; 1,2 ha đậu các loại; 6,6 ha cây điều; 1,8 ha cây tiêu; 5,06 ha cây cà phê; 0,4 ha cây cao su; 0,02 ha cây chuối bị thiệt hại, 4 máy phát cỏ, 13 máy nổ bơm nước cùng vòi rồng, 17 cuộn ống bị trôi.

Được biết, Thủy điện Glae 2 được xây dựng trên suối Ia Glae (thuộc địa bàn 2 xã Ia Ga và Ia Vê của huyện Chư Prông). Năm 2020, UBND tỉnh Gia Lai có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư đối với thủy điện này. Thủy điện có công suất thiết kế 12MW, tổng số vốn đầu tư trên 423 tỷ đồng.