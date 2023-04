Cận cảnh VinFast VF 5 Plus bản thương mại bàn giao đến khách hàng Việt

VinFast VF 5 Plus là mẫu xe hoàn toàn mới của thương hiệu ô tô Việt gia nhập phân khúc A-SUV cạnh tranh cùng KIA Sonet, Toyota Raize trong thời gian tới. Những chiếc VinFast VF 5 Plus thương mại đầu tiên đã về đến đại lý chờ bàn giao.

Cận cảnh VinFast VF 5 Plus bản thương mại

Trước thời điểm bàn giao đến khách hàng chiều ngày 21/4/2023, VinFast VF 5 Plus bản thương mại đã lộ diện với ngoại hình nhiều màu sắc. Xe có bảng màu đa dạng gồm 16 lựa chọn màu ngoại thất và 3 lựa chọn màu nội thất, đảm bảo cá nhân hóa lựa chọn theo phong cách, cá tính.

Về tổng thể, VinFast VF 5 Plus có chiều dài, rộng, cao lần lượt là 3.965 x 1.720 x 1.580 (mm), có chiều dài cơ sở 2.513 mm

VinFast VF 5 Plus bản thương mai. Ảnh Group VinFast.

Ngoại hình của VinFast VF 5 Plus có điểm ấn tượng là hệ thống đèn Bi Halogen, dải đèn hình chữ "V" nhưng chỉ là chi tiết trang trí ở phần đầu. Mẫu A-SUV này dùng mâm 17 inch 1 tông màu, đèn hậu hạ thấp xuống bên dưới.

Nội thất VinFast VF 5 Plus rộng rãi nhờ chiều dài cơ sở lớn. Xe có những tiện nghi hấp dẫn như: Thiết lập, theo dõi, ghi nhớ hồ sơ người lái; Định vị vị trí xe từ xa; Chẩn đoán lỗi trên xe tự động; Giám sát và cảnh báo xâm nhập trái phép; Đề xuất lịch bảo trì/bảo dưỡng tự động…

Đồng thời, chiếc ô tô điện hạng A này còn có Trợ lý ảo điều khiển bằng giọng nói, Mua sắm trực tuyến trên xe, Cập nhật phần mềm từ xa, Lên lịch sạc pin theo thói quen sử dụng, Điều khiển các thiết bị smart home…, giúp nâng tầm trải nghiệm và kiến tạo một phong cách sống đẳng cấp, văn minh, hiện đại cho người sở hữu.

Nội thất VinFast VF 5 Plus. Ảnh Group VinFast.

VinFast VF 5 Plus được trang bị một động cơ điện công suất tối đa 100 kW, mô-men xoắn cực đại 135 Nm, cùng hệ dẫn động cầu trước. Bộ pin lithium của VinFast VF 5 Plus có dung lượng 37,23 kWh, cho quãng đường di chuyển sau một lần sạc đầy lên tới hơn 300km (theo tiêu chuẩn NEDC). Với các thông số trên, VF 5 Plus có khả năng vận hành linh hoạt, mạnh mẽ và đặc biệt phù hợp với giao thông đô thị.

Ở khả năng bảo vệ khách hàng, VinFast VF 5 Plus có những tính năng như: Giám sát hành trình cơ bản, Cảnh báo giao thông phía sau, Cảnh báo điểm mù, Cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa, Hỗ trợ đỗ xe phía sau, Hỗ trợ phanh khẩn cấp, Hệ thống cân bằng điện tử, Hỗ trợ khởi hành ngang dốc, Giám sát áp suất lốp…

VinFast VF 5 Plus tại thị trường Việt Nam có giá 458 triệu đồng (không bao gồm pin) và 538 triệu đồng (đã bao gồm pin). Giá thuê pin cố định là 1,6 triệu đồng/tháng (không bao gồm chi phí sạc). Khách hàng mua xe sẽ được cố định giá thuê pin suốt vòng đời sản phẩm theo giá tại thời điểm nhận xe. VinFast VF 5 Plus được bảo hành chính hãng 7 năm (hoặc 140.000km tuỳ điều kiện nào đến trước).