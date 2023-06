Cần Giờ có nông thôn mới kiểu mẫu, năm 2030 sẽ thành thành phố nghỉ dưỡng

Xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu

TP.HCM cũng đã xác định triển khai xây dựng 6 xã NTM kiểu mẫu và mô hình xã NTM thương mại điện tử tại xã Bình Khánh, hoàn thành bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn ở thành phố giai đoạn 2021-2025. Đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh tại các xã NTM. Triển khai kế hoạch xây dựng nhãn hiệu chứng nhận Cần Giờ theo đề án chương trình mỗi xã 1 sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025.

Tổ chức thực hiện Quyết định 530 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã Thạnh An là xã đảo, triển khai có hiệu quả dự án phát triển kinh tế-xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh xã đảo Thạnh An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tạo sự đột phá về phát triển hạ tầng, kỹ thuật kết hợp với khu đô thị lấn biển Cần Giờ, đưa Thạnh An trở thành xã NTM kiểu mẫu và là xã đảo xanh, sạch, thân thiện môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Về chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, phát triển nông nghiệp đô thị ứng dụng công nghệ cao ở Cần Giờ, TP.HCM sẽ thúc đẩy quá trình chuyển đổi các mô hình phát triển nông nghiệp truyền thống sang ứng dụng khoa học, công nghệ cao; đẩy mạnh liên kết sản xuất theo hình thức tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX. Triển khai hiệu quả dự án khu nông nghiệp công nghệ cao ngành thủy sản Cần Giờ; thu hút đầu tư xây dựng khu trung tâm thủy sản thành phố tại xã Bình Khánh.

Bà con huyện Cần Giờ (TP.HCM) tổ chức trồng cây trên đường Giòng Cháy (thị trấn Cần Thạnh) tăng mảng xanh. Ảnh: T.Đ

Định hướng các hoạt động nuôi trồng, khai thác thủy sản bền vững gắn với bảo vệ, tái sinh nguồn lợi hải sản.

Tổ chức lại hoạt động khai thác theo hướng giảm khai thác gần bờ, đẩy mạnh khai thác các vùng biển xa bờ; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác đào tạo, chuyển đổi nghề cho ngư dân. Đầu tư, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong nuôi trồng, khai thác, chế biến hải sản, tạo ra các sản phẩm chủ lực có chất lượng, giá trị kinh tế cao mang đặc trưng của Cần Giờ, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Biến Cần Giờ thành thành phố nghỉ dưỡng

Theo nội dung nghị quyết về định hướng phát triển huyện Cần Giờ đến năm 2030 của Thành ủy TP.HCM, mục tiêu là xây dựng và phát triển huyện Cần Giờ thành thành phố biển mang đặc trưng thành phố tăng trưởng xanh, thông minh, thân thiện môi trường.

Trong đó, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng chất lượng cao là mũi nhọn, hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phát triển nhanh, đời sống người dân nâng cao, bộ máy quản lý tại địa phương được tinh gọn, hiệu quả.

Theo đó, đến 2030, huyện Cần Giờ cơ bản trở thành thành phố nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh ở tầm khu vực.

Tổng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021-2030 tăng 20,7%/năm; đến năm 2030 tỷ trọng dịch vụ chiếm 74,7% tổng giá trị sản xuất; thu nhập bình quân đầu người đạt 182 triệu đồng/năm; tỷ lệ đường đô thị được chiếu sáng 100%; tỷ lệ phương tiện giao thông công cộng trên địa bàn sử dụng năng lượng sạch đạt 100%; tỷ lệ chất thải rắn được thu gom xử lý đạt 100%; tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật là 40%...