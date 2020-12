Chiều nay (4/12), tại kỳ họp thứ 19, HĐND TP.Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành miễn nhiệm và bầu các chức danh Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Theo đó, HĐND thành phố tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Vũ Thị Cánh (do nghỉ hưu).

Đồng thời, miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đào Anh Dũng (do nghỉ hưu), ông Nguyễn Thanh Dũng (do nghỉ hưu trước tuổi) và bà Võ Thị Hồng Ánh (do nghỉ hưu trước tuổi).

Sau đó, HĐND thành phố thống nhất bầu ông Nguyễn Xuân Hải - nguyên Trưởng Ban Nội chính Thành ủy giữ chức Phó Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Lãnh đạo TP.Cần Thơ chúc mừng các tân Phó Chủ tịch HĐND và UBND TP.Cần Thơ, từ phải qua là các ông Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Ngọc Hè, Nguyễn Văn Hồng và Nguyễn Thực Hiện.

HĐND thành phố cũng thống nhất bầu ông Nguyễn Ngọc Hè - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Nguyễn Thực Hiện - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và ông Nguyễn Văn Hồng - Bí thư Huyện ủy Thới Lai giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021.



Kết quả, ông Hải trúng cử Phó Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021 với tỉ lệ phiếu bầu đạt 96,15%. Các ông Nguyễn Thực Hiện, Nguyễn Ngọc Hè, Nguyễn Văn Hồng đều trúng cử chức Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021 với tỉ lệ phiếu bầu đạt lần lượt là 86,54%, 90,38% và 92,31%.

Theo thông tin tại kỳ họp thứ 19, HĐND TP.Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Nguyễn Xuân Hải (SN 1969, quê quán quận Ô Môn, TP.Cần Thơ). Ông Hải có trình độ cử nhân quản trị kinh doanh, thạc sĩ chính trị học, cao cấp chính trị.

Ông Nguyễn Ngọc Hè (SN 1966, quê quán huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang). Ông Hè có trình độ thạc sĩ kinh tế, cao cấp chính trị.



Ông Nguyễn Thực Hiện (SN 1975, quê quán huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ). Ông Hiện có trình độ thạc sĩ luật, cao cấp chính trị.

Ông Nguyễn Văn Hồng (SN 1968, quê quán huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang). Ông Hồng có trình độ tiến sĩ kinh tế, cao cấp chính trị.