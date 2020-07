Cần Thơ: Kỹ sư CNTT bỏ lương triệu đô về nuôi con trơn nhớt, mỗi năm cung cấp 1 triệu con giống

Do đam mê nông nghiệp, anh La Hữu Lộc, bỏ công việc làm công nghệ thông tin ở Singapore về Việt Nam thực hiện ước mơ nuôi lươn sinh sản và mở trại sản xuất lươn giống Tam Lộc ở phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ. Để thực hiện ước mơ, ban đầu anh Lộc dùng hết số tiền dành dụm làm việc ở nước ngoài cộng thêm tiền mượn gia đình, bỏ ra hơn 1,5 tỷ đồng mở trại sản xuất lươn giống Tam Lộc với diện tích trên 1ha, được chia ra 130 bồn nuôi lươn giống theo quy trình hiện đại. Anh Lộc cho biết, khi mới bắt tay vào nghề sản xuất lươn giống và cả nuôi lươn thương phẩm nhưng gặp nhiều khó khăn và thất bại lỗ gần hết vốn. Với ý chí quyết tâm, học hỏi, khi mỗi lần lươn có bệnh lạ, hay có biểu hiện bất thường anh đều ghi chép cẩn thận để rút kinh nghiệm cho lần sau. Những năm sau đó, do nguồn con giống có giới hạn và càng ngày ít đi, anh Lộc nuôi song song lươn thịt và ương thêm con giống. Thời gian nuôi thử nghiệm lươn bố mẹ, cũng như lần đầu tiên nuôi lươn thịt anh cũng vướng phải một số khó khăn. Dần dà, anh nắm bắt được kỹ thuật sản xuất ương nuôi lươn bột. Những năm gần đây anh Lộc nhận thấy phong trào nuôi lươn ở ĐBSCL phát triển mạnh, nhu cầu con giống rất lớn. Để nuôi lươn thành công, yếu tố đầu tiên là con giống đầu vào phải đạt chất lượng ổn định. Từ đó anh chuyển hẳn sang nuôi lươn giống cho sinh sản và không còn nuôi lươn thương phẩm. Để có nguồn con giống tốt trước hết chọn lươn bố mẹ phải khỏe mạnh. Do đó phải chọn lựa cẩn thận những con khỏe, đẹp để làm lươn giống bố mẹ cho sinh sản. Điều quan trọng thứ hai là cần phải kỹ lưỡng chọn đất thích hợp cho lươn bố mẹ đẻ trứng. Bên cạnh đó thời tiết là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng con giống sinh sản nhiều hay ít. Hiện tại trại sản xuất lươn giống của anh được chưa thành 2 khu, trong đó khu dành cho lươn bố mẹ sinh sản và khu nuôi dưỡng lươn giống. Bên cạnh đó anh còn xây dựng ao riêng biệt để xử lý nước thải. Tận dụng nước thải đó anh nuôi cá để tăng thêm thu nhập. Về giá lươn giống, tùy theo ngày tuổi và kích cỡ sẽ có giá bán khác nhau. Lươn giống kích cỡ từ 1.400 – 1.600 con/kg giá 3.000 đồng/con, từ 500 - 550 con/kg giá 4.000 đồng/con, từ 250 - 350 con/kg giá 5.000 đồng/con… Bà con nông dân đến mua lươn giống sẽ được hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, cũng như cách thức xây dựng trang trại sao cho phù hợp. Thấy hiệu quả nuôi lươn giống cao hơn lươn thịt, 3 năm qua anh Lộc đã chuyển hẳn sang nuôi lươn giống. Hiện tại với số lượng 130 bồn nuôi lươn giống, trang trại mỗi năm cung cấp ra thị trường khoảng 1 triệu con giống cho bà con chăn nuôi ở khu vực ĐBSCL.