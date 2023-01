Căng thẳng cuộc chiến an ninh mạng ở châu Á

Nhật Bản sẽ mở rộng đơn vị phòng thủ mạng của mình gấp hơn bốn lần với khoảng 4.000 thành viên, tìm cách theo kịp quy mô các lực lượng tương tự lớn hơn của Trung Quốc và Triều Tiên, như một phần trong Chiến lược An ninh Quốc gia mới của chính phủ. Các kế hoạch an ninh mới kêu gọi Tokyo phát triển "phòng thủ mạng tích cực", trong đó hệ thống của kẻ tấn công có thể bị xâm nhập và vô hiệu hóa nếu phát hiện mối đe dọa sắp xảy ra.

Để hỗ trợ khả năng này, số lượng chuyên gia mạng trong Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sẽ được tăng lên trong vòng 4 năm tới từ khoảng 890 người hiện nay lên tới 4.000 người. Để so sánh, quân đội Trung Quốc có 175.000 nhân viên tác chiến mạng, trong khi Triều Tiên có 7.000, ước tính của Nhật Bản cho thấy.

Nhật Bản đang tăng cường năng lực phòng thủ mạng trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng trên toàn thế giới gia tăng mạnh mẽ, và Đài Loan cũng đang trong tâm thế tương tự. Ảnh: @AFP.

Nỗ lực của Nhật Bản nhằm theo kịp các mối đe dọa mạng, là một phần của kế hoạch tăng cường phòng thủ rộng lớn hơn được nêu trong các tài liệu chính sách được cập nhật vào tháng trước.

Bước đầu tiên, bắt đầu từ năm tài chính 2023, sẽ là phát triển đội ngũ nhân tài. Một trường huấn luyện của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất ở Yokosuka, gần Tokyo, sẽ được tổ chức lại để tập trung đào tạo các chuyên gia mạng.

Chiến lược An ninh Quốc gia sửa đổi của Nhật Bản cho biết năng lực an ninh mạng của nước này "cần được tăng cường ngang bằng, hoặc vượt qua mức độ của các nước phương Tây hàng đầu" để bảo vệ đất nước và cơ sở hạ tầng quan trọng như mạng lưới điện. Chiến lược mới cũng kêu gọi thành lập một tổ chức mới để điều phối an ninh mạng trực thuộc Ban thư ký Nội các.

Nhật Bản tăng gấp 4 lần lực lượng phòng thủ mạng, Trung Quốc tấn công mạng buộc Đài Loan tăng cường phòng thủ. Ảnh: @AFP.

Nhật Bản có phạm vi hạn chế trong việc giám sát hoặc xâm nhập hệ thống máy tính chỉ dựa trên các dấu hiệu của một cuộc tấn công mạng có thể xảy ra. Những hành động như vậy phải đối mặt với những ràng buộc hiến pháp tiềm tàng đối với việc sử dụng các lực lượng vũ trang của Nhật Bản, cũng như các biện pháp bảo vệ bí mật thông tin liên lạc. Vì thế mà Chính phủ của Thủ tướng Fumio Kishida sẽ tìm cách soạn thảo luật cho phép họ có nhiều quyền hành động hơn để vô hiệu hóa các nguồn tấn công mạng.

Chiến tranh mạng: Trung Quốc tấn công buộc Đài Loan tăng cường phòng thủ

Bên lề câu chuyện của đất nước Nhật Bản, thì trước sự hung hăng ngày càng gia tăng của Trung Quốc, Đài Loan cũng đang tăng cường khả năng quân sự của mình, bao gồm cả việc tăng chi tiêu quốc phòng lên 15% vào năm 2023. Nhưng áp lực cũng đang gia tăng đối với Đài Loan trong việc xây dựng khả năng phục hồi trước một loại chiến tranh khác có thể gây ra thiệt hại nặng nề - đó là các cuộc tấn công mạng.

Hậu quả của cuộc tấn công mạng, một cửa hàng 7-Eleven ở Đài Loan, bên trái, với thông báo có nội dung "Warmonger Pelosi, hãy ra khỏi Đài Loan". Một bảng quảng cáo tại nhà ga xe lửa chính của Đài Loan mang thông điệp gọi Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi là "bà già phù thủy" có chuyến thăm là "sự khiêu khích nghiêm trọng đối với chủ quyền của đất nước".(Ảnh chụp màn hình từ Facebook).

Chính phủ và các công ty là mục tiêu của các cuộc tấn công như vậy liên quan đến chuyến thăm gây tranh cãi của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi vào đầu tháng 8/2022. Khách hàng trong các cửa hàng 7-Eleven đã nhìn thấy thông báo có nội dung "Warmonger Pelosi, hãy ra khỏi Đài Loan". Và các bảng quảng cáo điện tử đã bị cướp trên khắp Đài Loan – một người gọi bà là "bà phù thủy già" mà chuyến thăm của bà là một "sự khiêu khích nghiêm trọng đối với chủ quyền của tổ quốc".

Các trang web của văn phòng tổng thống và các bộ ngoại giao, quốc phòng cũng bị tin tặc đóng cửa trong một thời gian ngắn. Mặc dù không có thiệt hại thực sự nhưng cuộc tấn công trực tuyến đã khiến Đài Loan lo lắng về việc liệu cơ sở hạ tầng quan trọng và các dịch vụ thiết yếu của họ có tường lửa đủ mạnh và khả năng chống lại các cuộc tấn công mạng được xác định hay không. Nó diễn ra khi cuộc tập trận quân sự lớn nhất từ trước đến nay của Trung Quốc bao vây hòn đảo dân chủ, mà Bắc Kinh coi là một tỉnh nổi loạn nhưng chưa bao giờ bị Trung Quốc kiểm soát.

"Nếu các nhà máy điện, bệnh viện và phương tiện giao thông bị tấn công, thiệt hại sẽ rất lớn", Wang Ming-hung, trợ lý giáo sư nghiên cứu máy tính tại Đại học Quốc gia Chung Cheng, nói với tờ Nikkei Asia.

Ông cho biết chính phủ, quân đội và công chúng Đài Loan nên làm việc để đảm bảo họ chuẩn bị sẵn sàng. Ông nói: "Mọi người đều phải đối mặt với rủi ro bị tấn công mạng, từ rò rỉ dữ liệu nhạy cảm, đến đình chỉ dịch vụ trực tuyến và thông tin sai lệch cho đến cơ sở hạ tầng quan trọng".

Kuo Szu-Wei, một nhà phân tích an ninh mạng tại Viện Công nghiệp Thông tin (III) có trụ sở tại Đài Loan, chia sẻ thêm về mối quan tâm của Wang. "Tất cả các cơ sở hạ tầng quan trọng như bệnh viện, trạm cấp nước và điện cũng như các công ty hàng đầu có thể là mục tiêu", Kuo nói với tờ Nikkei.

"Trong thời đại chuyển đổi kỹ thuật số, việc liên kết các thiết bị và hệ thống với internet là điều gần như không thể tránh khỏi. Điều đó dẫn đến việc cập nhật phần mềm và chương trình cơ sở thường xuyên tạo ra lỗ hổng cho các cuộc tấn công".

Tseng Yisuo, một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu An ninh và Quốc phòng Đài Loan (INDSR), cho biết làn sóng chiến tranh nhận thức trong các cuộc tập trận quân sự trực tiếp gần đây của Trung Quốc không phải là duy nhất. Ông gọi đó là minh chứng ban đầu cho "kế hoạch chiến tranh mạng" của Trung Quốc.

Mặc dù Đài Loan coi mối đe dọa này là nghiêm trọng và đã thực hiện các biện pháp để đối phó với nó, nhưng "Khả năng sống sót sau một cuộc tấn công mạng lớn của Đài Loan vẫn chưa được thử nghiệm. Vì thế mà chính phủ Đài Loan đã và đang đẩy mạnh nỗ lực chống lại các cuộc tấn công mạng. Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã nhiều lần tuyên bố "an ninh mạng là an ninh quốc gia". Chính phủ đang thành lập một cơ quan an ninh mạng bên trong Bộ Quản lý Các vấn đề Kỹ thuật số mới thành lập, do thành viên nội các đứng đầu. Cơ quan này sẽ thuê 150 chuyên gia an ninh mạng ban đầu, tăng mạnh so với 20 nhân viên mà họ có tại một trung tâm an ninh mạng trực thuộc nội các.

Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn ăn mừng tái đắc cử tại Đài loan vào ngày 11 tháng 1 năm 2020, cho thấy một chiến dịch thông tin sai lệch rõ ràng của Trung Quốc đã không thành công trong việc ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. (Ảnh của Akira Kodaka).

Các hoạt động tin tặc và tin tức giả mạo được cho là sẽ tăng tần suất và phạm vi tiếp cận trong bối cảnh áp lực ngày càng tăng từ Trung Quốc, đặc biệt là khi Đài Loan hướng tới các cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 1 năm 2024.

Lev Nachman, trợ lý giáo sư tại Đại học Quốc gia Chengchi ở Đài Loan, cho biết: "Trung Quốc sẽ luôn cố gắng gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử năm 2024 giống như họ đã cố gắng gây ảnh hưởng đến mọi cuộc bầu cử". "Nhưng nghiên cứu cho thấy rằng các nỗ lực xâm nhập của họ phần lớn không thành công, ví dụ điển hình nhất là cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Bất chấp các hoạt động gây ảnh hưởng và thông tin sai lệch rõ ràng, Bà Thái Anh Văn đã chiến thắng vang dội".