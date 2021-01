Cảnh báo 6 điểm nóng nguy cơ bùng nổ Thế chiến 3 trong năm 2021

Với quan hệ căng thẳng giữa các quốc gia trên thế giới, Express.co.uk đã lập danh dách về các điểm nóng mà Chiến tranh thế giới thứ 3 có nhiều khả năng nổ ra.



Mỹ-Iran

Ngày 3/1, Mỹ đã tiến hành một cuộc không kích bằng máy bay không người lái sau một loạt các cuộc tấn công "được dàn dựng" vào các căn cứ của liên quân ở Iraq trong vài tháng qua và các cuộc tấn công vào Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, tất cả đều được thực hiện theo lệnh của Tướng Soleimani. hơn".

Trong một tuyên bố, Lầu Năm Góc cho biết: "Theo chỉ đạo của Tổng thống, quân đội Mỹ đã thực hiện hành động phòng thủ quyết định để bảo vệ các nhân viên Mỹ ở nước ngoài bằng cách giết Qassem Soleimani. Cuộc tấn công này nhằm ngăn chặn các kế hoạch tấn công trong tương lai của Iran. "Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện tất cả các hành động cần thiết để bảo vệ người dân và lợi ích của chúng tôi cho dù họ ở đâu trên khắp thế giới."

Bây giờ Iran đã tuyên thệ "trả thù khắc nghiệt" và hứa sẽ "biến ngày thành đêm". Vụ ám sát này được giới chức cấp cao của Iran gọi là "lời tuyên chiến". Donald Trump đã cảnh báo Mỹ có thể hành động "không cân xứng" nếu Iran nhắm vào bất kỳ "người hoặc mục tiêu" nào của Mỹ để trả thù cho việc giết chết Thiếu tướng Qassem Soleimani.

Kể từ thời điểm đó, Iran đã "vô tình" bắn rơi một máy bay phản lực chở khách của Ukraine khiến 176 người thiệt mạng. Tuần này, một công tố viên Iran đã ban hành lệnh bắt giữ ông Trump và đã yêu cầu sự hỗ trợ của Interpol, tuy nhiên, cơ quan cảnh sát đã từ chối lùi lệnh bắt giữ.

Iran-Israel

Căng thẳng giữa Iran và Israel đã gây thất vọng trong một thời gian với kết quả là chiến tranh cường độ thấp đang hoành hành khắp Trung Đông. Iran trước đây ủng hộ các nhóm chống Israel ở Gaza, Syria và Lebanon nói riêng, trong khi Israel thường xuyên tấn công các lực lượng Iran trên khắp khu vực. Nhìn chung, Israel đã nỗ lực thành lập một liên minh chống Iran ở cấp độ ngoại giao, trong khi Iran đầu tư vào việc vun đắp mối quan hệ với dân quân và các tổ chức phi chính phủ. Mặc dù có thể khó khẳng định các quốc gia này sẽ phát động một cuộc chiến rộng hơn nếu Iran quyết tâm khởi động lại chương trình hạt nhân, nhưng Israel có thể chọn tham gia vào các cuộc không kích rộng lớn hơn nhằm trực tiếp vào quê hương Iran.

Kiểu tấn công này có thể có những tác động rộng lớn hơn vì nó có thể trở thành mối đe dọa đối với nguồn cung dầu toàn cầu, điều chắc chắn sẽ khiến nhiều quốc gia can thiệp hơn.

Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ

Căng thẳng giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cao trong năm qua, ban đầu là do Mỹ ủy quyền cho Thổ Nhĩ Kỳ dọn dẹp biên giới Syria của người Kurd do Mỹ hỗ trợ. Tuy nhiên, ngay sau đó, Mỹ đã đe dọa trừng phạt Ankara khiến căng thẳng gia tăng. Ngoài ra, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan gợi ý rằng ông có nguyện vọng đối với Thổ Nhĩ Kỳ có thể liên quan đến vũ khí hạt nhân. Kết quả là tình trạng mối quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng xấu đi, gây lo ngại về tác động tiếp theo đối với liên minh NATO. Tổng thống Erdogan được biết đến là người say mê với kế hoạch của mình có thể buộc Washington và Ankara đến bờ vực thẳm.

Mỹ-Triều Tiên

Căng thẳng cơ bản ở trung tâm của mối quan hệ Mỹ-Triều Tiên có thể dẫn đến hành động gây chiến. Căng thẳng giữa hai nước hiện ở mức cao bất cứ lúc nào kể từ năm 2017. Chính quyền của Tổng thống Trump dường như nuôi hy vọng một thỏa thuận với Triều Tiên có thể cải thiện triển vọng bầu cử vào tháng 11. Nhưng Triều Tiên có rất ít hoặc không quan tâm đến lời đề nghị của ông Trump. Gần đây, Triều Tiên đã hứa một "món quà Giáng sinh" mà nhiều người ở Mỹ lo ngại sẽ là một vụ thử hạt nhân hoặc tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, không phải vậy mà nếu nước này tiến hành thử hạt nhân, Mỹ có thể buộc phải can thiệp.

Kashmir

Trong 10 năm qua, mối quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan ngày càng xấu đi, đưa hai nước tới bờ vực chiến tranh. Kể từ sự phân chia của Ấn Độ thuộc Anh vào năm 1947 và sau đó là sự thành lập của Ấn Độ và Pakistan, hai nước đã tham gia vào một số cuộc chiến tranh, xung đột và bế tắc quân sự xen kẽ với các giai đoạn hòa hợp và hòa bình. Vào năm 2019, Thủ tướng Narendra Modi đã cố gắng giảm bớt quyền tự trị của Kashmir và thay đổi các chính sách về quyền công dân trong phần còn lại của Ấn Độ. Những bước đi này đã gây ra một số bất ổn bên trong Ấn Độ và làm nổi bật những căng thẳng lâu nay giữa Delhi và Islamabad. Những xáo trộn trong nước hơn nữa ở Ấn Độ và Pakistan có thể dẫn đến Thế chiến thứ 3. Mặc dù điều này khó xảy ra nhưng nó có thể dẫn đến các cuộc tấn công khủng bố trên phạm vi quốc tế hoặc ở Kashmir. Khi đó, Thủ tướng Modi có thể cảm thấy bị buộc phải gây ra một cuộc xung đột nghiêm trọng hơn và ở khu vực lân cận của Trung Quốc, và mối quan hệ ngày càng tăng giữa Delhi và Washington có thể dẫn đến những hệ lụy quốc tế tai hại hơn.

Mỹ-Trung

Mối quan hệ Mỹ - Trung đặc biệt căng thẳng trong những năm gần đây.

Hiện tại, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang bị cuốn vào một cuộc chiến thương mại gay gắt. Cuộc tranh chấp kéo dài gần 18 tháng đã chứng kiến việc Mỹ và Trung Quốc áp thuế lên hàng trăm tỷ đô la hàng hóa của nhau. Tổng thống Trump từ lâu đã cáo buộc Trung Quốc có các hành vi thương mại không công bằng và đánh cắp tài sản trí tuệ, trong khi ở Trung Quốc, có ý kiến cho rằng Mỹ đang nỗ lực để kiềm chế sự trỗi dậy của mình như một cường quốc kinh tế toàn cầu. Đồng thời, Trung Quốc đã làm việc thách thức để đảm bảo mối quan hệ của mình với Nga, trong khi Mỹ gây ra tranh cãi với cả Hàn Quốc và Nhật Bản, hai đồng minh thân cận nhất của họ trong khu vực.

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã đánh giá cao uy tín chính trị của họ về tình hình thương mại ở mỗi quốc gia và do đó cả hai đều có động lực cho leo thang ngoại giao và kinh tế. Nếu tình hình leo thang, nó có thể dẫn đến đối đầu quân sự ở các khu vực như Biển Đông hoặc biển Hoa Đông. Căng thẳng đã leo thang trong bối cảnh đại dịch coronavirus, với việc ông Trump cáo buộc Trung Quốc là nguồn gốc lây lan dịch bệnh. Ông tuyên bố đã nhìn thấy bằng chứng xác thực sự phát triển của coronavirus từ một phòng thí nghiệm ở Trung Quốc. Với rất nhiều mâu thuẫn trong quan hệ giữa Mỹ-Trung, chỉ cần một sơ suất cũng có thể châm ngòi bùng nổ.