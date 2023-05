Cảnh báo có tới 300 học sinh Hà Nội hẹn nhau hỗn chiến, mang theo hung khí

Theo đó, Trung tá Đoàn Tuấn Anh, Phó trưởng Công an quận Nam Từ Liêm cho hay, thời gian vừa qua, trên địa bàn quận Nam Từ Liêm tiếp tục xảy ra một số vụ việc liên quan bạo lực học đường, chủ yếu là các vụ đánh nhau giữa học sinh khối các trường THCS, THPT trong và ngoài địa bàn quận, thường xảy ra khu vực ngoài trường học với tính chất, mức độ ngày càng có thiên hướng gia tăng.

Công an quận Nam Từ Liêm hiện đang điều tra, xử lý liên quan 1 vụ “Gây rối trật tự công cộng” (có sử dụng hung khí, điều khiển phương tiện giao thông gây mất ANTT đường phố) xảy ra trên địa bàn quận. Các đối tượng là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên các trường học trên địa bàn Thành phố Hà Nội (độ tuổi từ 13 đến 18 tuổi). Trong đó có một số đối tượng là học sinh các trường trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (THPT Đại Mỗ, Cao đẳng FPT...). Một số đối tượng tham gia các hội nhóm trên các mạng xã hội, điển hình là mạng xã hội Tiktok: Nhóm “Trẻ Từ Liêm”, “Me to ri”, “47”, “Cầu Giấy trẻ”, “Mochi Hà Đông”, “Smile (Đông Ngạc, Quỳnh Mai...)”.

Ảnh minh họa một nhóm học sinh cấp 3 hỗn chiến. Ảnh: TPO

Qua quá trình điều tra, khai thác mở rộng được biết: 2 hội nhóm “Mochi Hà Đông” và “Smile” (có sự tham gia của một số học sinh, sinh viên một số trường học trên địa bàn quận) hiện đang kêu gọi trên mạng xã hội hẹn khoảng 19-23h ngày 15/5 tụ tập “tham gia hỗn chiến”, địa điểm tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và Đại lộ Thăng Long, khoảng 300 người tham gia, có mang theo hung khí... Dự báo tiềm ẩn khả năng xảy ra tình hình phức tạp liên quan đến ANTT.

Vì vậy, để đảm bảo tốt an ninh an toàn trường học, đặc biệt phòng chống bạo lực học đường, phòng chống tác hại của việc sử dụng mạng xã hội và một số tệ nạn khác, tạo môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, sát sao, tin cậy và hiệu quả trên địa bàn quận, Công an quận Nam Từ Liêm đề nghị Phòng GDĐT quận, Đoàn thanh niên quận Nam Từ Liêm; các trường học trên địa bàn quận, đặc biệt là các trường THPT, Trung cấp, Cao đẳng thực hiện một số nội dung sau:

Các trường chủ động rà soát số học sinh, sinh viên tham gia các hội nhóm trên. Khẩn trương thông báo cho giáo viên chủ nhiệm, phối hợp với phụ huynh học sinh quản lý tốt học sinh, sinh viên các trường; tuyên truyền, yêu cầu học sinh chấp hành các quy định của pháp luật, tuyệt đối không tham gia tuần hành, tụ tập đông người và thực hiện các hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các trường cần chủ động tăng cường hơn nữa các biện pháp quản lý, giáo dục tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho HSSV; thường xuyên theo dõi, phối hợp chặt chẽ với gia đình quan tâm sát sao, nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm lý phát hiện những biểu hiện, lời nói, hành động bất thường của HSSV trong thời gian đi học tại trường và trên mạng xã hội (chửi nhau, không hòa giải được mâu thuẫn khi chơi game hoặc mâu thuẫn tình cảm, đi học mang hung khí, bỏ học không lý do, gọi hội đánh nhau, có biểu hiện liên quan đến ma túy hoặc biểu hiện trầm cảm, muốn tự tử...). Đối với các trường đã xảy ra vụ việc bạo lực học đường, Ban giám hiệu cần có biện pháp hình thức xử lý phù hợp đối với học sinh gây ra bạo lực, đảm bảo tính răn đe, có hiệu quả.

Báo ngay cho lực lượng công an khi phát hiện các trường hợp giáo viên, HSSV vi phạm pháp luật, những nguy cơ dẫn đến các vụ bạo lực học đường hoặc các vụ việc khác gây phức tạp về an ninh trật tự để kịp thời phối hợp giải quyết.

Ban giám hiệu các trường cần chủ động tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho HSSV, giáo viên nhà trường về các chuyên đề bạo lực học đường, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn... từ đó giảm thiểu trình trạng HSSV vi phạm pháp luật, thực hiện các hành vi gây rối an ninh trật tự, xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, tâm lý của những HSSV khác.

Phòng Giáo dục tiếp tục phối hợp và thường xuyên chỉ đạo thanh kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống bạo lực học đường tại các trường học thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn quận, có biện pháp trao đổi thông tin nhanh chóng, kịp thời và phối hợp với cơ quan công an trong việc giải quyết các vụ việc theo quy định, nghiên cứu thiết lập đường dây nóng để phản ánh về tình trạng bạo lực học đường.

Đoàn Thanh niên quận Nam Từ Liêm cần tích cực phát động phong trào thanh niên tích cực, phối hợp với các trường tổ chức các buổi thiện nguyện cho HSSV, lồng ghép giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho HSSV, tạo nên môi trường giáo dục ngày càng phát triển.