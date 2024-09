Cảnh báo: Lũ trên sông Mã, sông Chu ở Thanh Hóa đã đạt đỉnh, đêm nay, lũ trên sông Cả, sông La tiếp tục lên

Bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho thấy, chiều nay (23/9), lũ hạ lưu sông Mã, sông Chu (Thanh Hóa) đã đạt đỉnh và đang xuống.

Đỉnh lũ trên sông Mã tại Lý Nhân 11,08m (17h/23/9) trên báo động 2 là 0,08m, tại Giàng 5,94m (18h/23/9), trên báo động 2 0,44m; đỉnh lũ trên sông Chu tại Xuân Khánh 9,5m (14h/23/9), trên báo động 1 0,5m.

Hiện nay, lũ trên sông Bưởi tại Kim Tân đang lên chậm; lũ hạ lưu sông Cả (Nghệ An), sông La (Hà Tĩnh) đang lên; lũ trên sông Hoàng Long (Ninh Bình) đang xuống.

Mực nước lúc 19h/23/9, trên các sông như sau: Trên sông Hoàng Long tại Bến Đế 3,6m, trên báo động 2 0,1m; trên sông Bưởi tại Kim Tân 12,00m, ở mức báo động 3; trên sông Mã tại Cẩm Thủy 19,97m, dưới báo động 3 0,23m; hạ lưu sông Mã tại Lý Nhân 11,06m, trên báo động 2 0,06m; tại Giàng 5,92m, trên báo động 2 0,42m.

Mưa lũ ở Thanh Hóa đang diễn biến phức tạp. Ảnh: Hữu Dụng.

Trên sông Chu tại Bái Thượng 17,30m, dưới báo động 3 0,7m; hạ lưu sông Chu tại Xuân Khánh 9,34m, trên báo động 1 0,34m;

Trên sông Cả tại Nam Đàn 5,65m, trên báo động 1 0,25m. Trên sông La tại Linh Cảm 4,01m, dưới mức báo động 1.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo: Trong 06-12 giờ tới, lũ ở hạ lưu sông Bưởi tại Kim Tân tiếp tục lên và đạt đỉnh ở mức 12,15m, trên báo động 3 0,15m; lũ hạ lưu sông Hoàng Long, sông Mã, sông Chu tiếp tục xuống.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ ở hạ lưu sông Mã, sông Chu, sông Bưởi, sông Hoàng Long tiếp tục xuống dần.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đặc biệt lưu ý, lũ hạ lưu sông Cả, sông La tiếp tục lên và đạt đỉnh vào đêm nay, sáng mai (24/9). Mực nước đỉnh lũ sông Cả tại Nam Đàn ở trên mức BĐ1; sông La tại Linh Cảm xấp xỉ BĐ1.

Cảnh báo tình trạng ngập lụt tại tỉnh Thanh Hóa tiếp tục diễn ra, ngập lụt tại các tỉnh Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh giảm dần. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất khu vực vùng núi tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ chuyên gia khí tượng đưa ra là cấp 2.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo lũ trên các sông, suối lên gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông,ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuấtnông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.