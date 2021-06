Cảnh sát chống buôn lậu Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM bị bắt đã buôn lậu được 2 năm

Liên quan đến vụ "Bắt cán bộ cảnh sát phụ trách chống buôn lậu và 4 đồng phạm về tội buôn lậu" như đã thông tin, ngày 4/6, Công an TP.HCM đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án này.

Tang vật 1 vụ hàng nhập lậu bị bắt.

Theo điều tra của công an, Tiến là cán bộ của Đội 7, Đội phụ trách tội phạm về buôn lậu của Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TP.HCM. Tiến cấu kết cùng 1 số người thành lập 1 số công ty. Những công ty này do những người bên ngoài đứng tên, Tiến không chủ động đứng tên.

Trong số này có 1 người phụ nữ được cho là người tình của Tiến và thời điểm bị bắt đang làm giám đốc 1 công ty. Sau khi lập ra, các công ty này không sản xuất theo giấy đăng kí mà chỉ nhập hàng về. Sau đó, lượng hàng hoá này được bán ra ngoài thị trường. Bước đầu, Tiến khai báo là đã thực hiện hành vi buôn lậu được 2 năm.

Trước đó, ngày 2/6, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam và lệnh khám xét với Tiến và 4 đồng phạm về tội “Buôn lậu”. Tất cả các quyết định này đều được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.