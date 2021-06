TP.HCM: Bắt tạm giam một cảnh sát phụ trách chống buôn lậu và 4 đồng phạm

Ngày 3/6, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Hoàng Duy Tiến (cán bộ cảnh sát phụ trách chống buôn lậu, thuộc Phòng cảnh sát kinh tế (PC03) - Công an TP.HCM). Ngoài ra, Công an TP.HCM cũng bắt, tạm giam 4 đồng phạm khác về tội "Buôn lậu".

Lực lượng bắt giữ 1 vụ buôn lậu điện máy trước đó.

Qua điều tra ban đầu xác định: Tiến là cán bộ cảnh sát phụ trách chống buôn lậu của PC03, Công an TP.HCM. Tiến được cho là đã tổ chức lập ra hàng chục công ty để cho các đồng phạm đứng tên hoạt động buôn lậu hàng điện máy trong nhiều năm qua.

Quá trình tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Tiến cùng 4 đồng phạm, Công an TP.HCM đã tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng ở quận Bình Thạnh, quận Bình Tân…