Cảnh sát cơ động có được kiểm tra xe trên đường như CSGT không?

Cảnh sát cơ động là lực lượng như thế nào?

Theo Điều 3 Pháp lệnh Cảnh sát cơ động 2013, Cảnh sát cơ động là lực lượng nòng cốt thuộc Bộ Công an, thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Cảnh sát cơ động có được dừng xe kiểm tra giấy tờ không?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Thông tư 58/2015/TT-BCA, CSCĐ thực hiện kiểm soát người, phương tiện, đồ vật, tài liệu cụ thể như sau:

- Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự.

- Khi có căn cứ để cho rằng trong người, phương tiện có cất giấu đồ vật, tài liệu, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính, nếu không khám ngay thì đồ vật, tài liệu, phương tiện đó bị tẩu tán, tiêu hủy.

- Khi phát hiện người phạm tội quả tang, người đang bị truy nã, bị truy tìm.

Với những quy định trên, Cảnh sát cơ động có quyền thẩm quyền kiểm tra hành chính các phương tiện đang lưu thông trên đường theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cảnh sát cơ động xử phạt vi phạm giao thông trong trường hợp nào?

Cảnh sát cơ động được kiểm tra phương tiện.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 74 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có liên quan đến lĩnh vực giao thông, cảnh sát cơ động có thẩm quyền xử phạt một số hành vi vi phạm giao thông, điển hình như:

- Đỗ xe chiếm một phần đường xe chạy không đặt ngày báo hiệu nguy hiểm theo quy định.

- Bấm còi trong đô thị và khu đông dân cư trong thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 05 giờ ngày hôm sau, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định.

- Dừng xe, đỗ xe trên phần đường xe chạy ở đoạn đường ngoài đô thị nơi có lề đường rộng.

- Dừng xe, đỗ xe không sát mép đường phía bên phải theo chiều đi ở nơi đường có lề đường hẹp hoặc không có lề đường.

- Dừng xe, đỗ xe ngược với chiều lưu thông của làn đường, đỗ xe trên dốc không chèn bánh.

- Mở cửa xe, để cửa xe mở không bảo đảm an toàn.

- Dừng xe không sát theo lề đường, hè phố phía bên phải theo chiều đi hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường, hè phố quá 0,25m, dừng xe trên đường xe điện, đường dành riêng cho xe buýt.

- Dừng xe trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước,

- Rời vị trí lái, tắt máy khi dừng xe.

- Dừng xe, đỗ xe không đúng vị trí quy định ở những đoạn có bố trí nơi dừng xe, đỗ xe.

- Dừng xe, đỗ xe trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường;...

Như vậy, CSCĐ có thể xử phạt vi phạm hành chính trong một số trường hợp thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ tương tự CSGT.