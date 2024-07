Cảnh sát cơ động đảm bảo phương án bảo vệ tuyệt đối các mục tiêu, chuyến hàng đặc biệt

Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm (14/7).

Trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) từ Trung ương đến địa phương đã làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình; triển khai hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, xây dựng các phương án tác chiến sát với thực tiễn. Triển khai kế hoạch, phương án, tổ chức lực lượng ứng trực và vũ trang canh gác bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, chuyến hàng đặc biệt, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước. Tăng cường lực lượng phối hợp với các cục nghiệp vụ, Công an các địa phương đấu tranh chuyên án, tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn đảm bảo mục tiêu, yêu cầu và an toàn về mọi mặt.

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an).

Toàn lực lượng CSCĐ từ Trung ương đến địa phương đã triển khai thực hiện hoàn thành toàn bộ các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng CSCĐ đảm bảo mục tiêu, yêu cầu theo đúng kế hoạch của Bộ Công an. Đây là lần đầu đầu tiên hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng CSCĐ được triển khai một cách bài bản, đồng bộ với quy mô, phạm vi chưa từng có trong tiền lệ với hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện, trang thiết bị, qua đó tạo sự lan tỏa, phản ánh và khẳng định rõ nét vai trò, vị trí, sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng.

Lực lượng Cảnh sát cơ động. Ảnh Báo CAND

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tham mưu lãnh đạo Bộ tổ chức huấn luyện 11 khối của lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ bảo đảm mục tiêu, yêu cầu và tuyệt đối an toàn về mọi mặt…

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, Bộ Tư lệnh CSCĐ tiếp tục duy trì nghiêm công tác trực ban, trực chiến sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ. Triển khai kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, chuyến hàng đặc biệt, các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội, quan trọng của đất nước, các đoàn khách quốc tế thăm, làm việc tại Việt Nam. Tăng cường lực lượng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và địa phương đấu tranh chuyên án, tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự. Tập trung đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét đối với công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng CSCĐ.

Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác huấn luyện nghiệp vụ CSCĐ năm 2024 theo kế hoạch của Bộ Công an và Bộ Tư lệnh đảm bảo khoa học, linh hoạt, sát yêu cầu thực tế, có trọng tâm, trọng điểm phục vụ công tác ra quân thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, chủ động hoàn thành việc khảo sát địa điểm, làm tốt công tác chuẩn bị, tham mưu lãnh đạo Bộ tổ chức tuyển chọn và huấn luyện các khối tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, huấn luyện học viên các trường Công an nhân dân năm học 2024...