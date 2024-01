Cảnh sát đang tạm giữ hơn 20 tấn phân bón nghi giả của một công ty tại Long An

Ngày 30/1, thượng tá Nguyễn Văn Lưu, Trưởng công an huyện Tân Trụ, xác nhận với phóng viên Dân Việt: Công an huyện đang tạm giữ hơn 20 tấn phân bón nghi hàng giả của một công ty có trụ sở tại ấp 10 xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, sản xuất.

"Chúng tôi đang phối hợp với các cơ quan có liên quan để xác minh. Hiện chưa công bố được hàng thật hay giả, số lượng phân bón đang tạm giữ hơn 20 tấn…", thượng tá Lưu nói.

Số phân bón giả tại Long An bị tạm giữ liên quan đến một vụ mua bán phân bón giả bị phát hiện trước đó. Ảnh minh họa.

Trước đó, ngày 13/1, liên quan đến vụ mua bán phân bón giả ở Long An mà Dân Việt đã phản ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út đã ký quyết định xử phạt đối với cá nhân tên Nguyễn Thanh Liêm, ngụ 478 ấp 1, xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ, về hành vi mua bán phân giả.

Ông Nguyễn Thanh Liêm là người đã mua phân bón giả của ông Nguyễn Văn Nhuần (cùng ngụ huyện Tân Trụ, Long An), sau đó bán cho người dân.

Ông Liêm bị Cục Quản lý Thị trường tỉnh Long An phạt với 9 hành vi, với tổng số tiền 83.500.000 đồng.

Còn ông Nguyễn Văn Nhuần bị phạt 147 triệu đồng với 10 lỗi vi phạm cụ thể trong mua bán phân bón.

Theo thông tin phóng viên Dân Việt có được, nguồn mua phân giả của ông Nhuần liên quan đến công ty Yên Trang, đóng tại địa chỉ ấp 10 (xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An).