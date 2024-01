Vụ mua bán phân giả ở Long An: Thêm 1 người bị xử phạt, công ty phân phối là ai? Vụ mua bán phân giả ở Long An: Thêm 1 người bị xử phạt, công ty phân phối là ai?

Cơ quan chức năng tỉnh Long An đã có quyết định xử phạt thêm một người liên quan vụ mua bán phân giả ở Long An, công ty liên quan có đóng tên bao bì, nhãn dán này được xác định tên Yên Trang, có địa chỉ tại ấp 10 xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.