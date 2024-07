Cảnh sát giao thông Hòa Bình phát loa cảnh báo các phương tiện qua Quốc lộ 6

Video: Lực lượng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình dùng loa cảnh báo các phương tiện tham gia giao thông trên Quốc lộ 6.

Do ảnh hưởng của rìa xa hoàn lưu bão số 2, dự báo từ ngày 23 - 25/7, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Đa lăn xuống đường. Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình

Từ sáng ngày 23/7 đến trưa cùng ngày, thời tiết đang rất xấu, mưa to, đường trơn trượt, một số đoạn đèo dốc có sương mù và xảy ra sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông trên Quốc lộ 6 đoạn qua địa phận tỉnh Hòa Bình, lực lượng CSGT Công tan tỉnh Hòa Bình đã dùng xe ô tô tuần tra phát loa cảnh báo đề nghị các phương tiện di chuyển chậm, giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn...

Sạt lở trên khu vực đèo Đá Trắng. Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình.

Phòng CSGT Công an tỉnh Hoà Bình khuyến cáo, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, nếu không có việc thật sự cần thiết thì các phương tiện không nên di chuyển qua khu vực dốc Cun và khu vực đèo Đá Trắng, huyện Tân Lạc và huyện Mai Châu của tỉnh Hòa Bình.



Sạt lở khu vực dốc Cun. Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hòa Bình, từ đêm 21 - 22/7, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa đo được phổ biến đạt 10 - 30mm; có nơi cao hơn như An Bình, huyện Lạc Thủy là 71mm.

Lực lượng CSGT nhặt đá bị nước lũ cuốn trên Quốc lộ 6 để đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình.

Dự báo từ sáng ngày 23 - 25/7, tổng lượng mưa phổ biến ở các huyện: Mai Châu, Đà Bắc, Cao Phong, Kim Bôi, Lương Sơn, thành phố Hòa Bình từ 50 - 100mm, có nơi trên 120mm. Các huyện: Lạc Thủy, Yên Thủy, Lạc Sơn, Tân Lạc lượng mưa phổ biến 60 - 120mm, có nơi trên 150mm. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở cấp 1.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hòa Bình cảnh báo, mưa lớn có thể gây ra lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt là các khu vực có địa hình dốc; làm giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông, có thể làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, ách tắc giao thông do ngập úng đường.

Ngoài ra, mưa lớn có thể gây ngập úng cây trồng, làm đất trở nên bão hòa nước, hoặc làm cây bị đổ gây thiệt hại cho mùa màng. Mưa lớn có thể kèm theo các hiện tượng dông, lốc, sét và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.