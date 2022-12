Cảnh sát hình sự triệt phá đường dây môi giới mại dâm của tú ông "A Lừ" Cảnh sát hình sự triệt phá đường dây môi giới mại dâm của tú ông "A Lừ"

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Công an các địa phương triệt phá đường mua bán dâm trên mạng do Kiều Đức Cường (SN 1990; nickname "A Lừ") cầm đầu.

