Cảnh sát kể chuyện giải cứu cô gái bị ép vào nhà nghỉ

Trong suốt 20 năm qua, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan đại diện ngoại giao (E30) thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) đã ngày đêm miệt mài bảo vệ an ninh trật tự xã hội và xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân trong mắt bạn bè quốc tế. Mặc dù tuổi đời còn non trẻ nhưng trong những qua, E30 đã góp phần nâng cao vị thế của người Cảnh sát nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.

Không gian chật hẹp, đi ăn phải theo ca

Mang trên mình trọng trách cao cả nhưng điều kiện sinh hoạt của nhiều cán bộ chiến sĩ Trung đoàn E30 gặp nhiều khó khăn. Khu nhà ở tập thể A5 (Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) được xây dựng từ những năm 90 đã xuống cấp, khu vực bếp ăn phục vụ cho khoảng 80 người nhưng chỉ vẻn vẹn 23m2. Song tất cả đều cố gắng cùng nhau vượt khó hoàn thành nhiệm vụ.

Thượng úy Nguyễn Thị Mai, cán bộ Đại đội 5 Trung đoàn E30 chia sẻ: "Không gian sinh hoạt chật hẹp, phòng nữ chúng em kê 2 chiếc giường tầng, ở được 4 người, có thời điểm đông đơn vị kê thêm một giường nữa là có tổng cộng 6 người một phòng. Chúng em không có trụ sở riêng, phải ở xen kẽ với nhân dân trong khu tập thể cũ này. Vì diện tích chật hẹp nên chúng em đi ăn cũng phải theo ca".

Các chiến sĩ cảnh sát Trung đoàn E30 ở trong khu tập thể cũ cùng với người dân. (Ảnh: Thanh Tùng).

Không gian chật hẹp, các chiến sĩ Trung đoàn E30 phải chia ca để ăn. (Ảnh: Thanh Tùng).

Khó khăn về nơi ăn chốn ở là vậy, các chiến sĩ Cảnh sát bảo vệ mục tiêu còn phải "vượt nắng thắng mưa", đối mặt với nhiều rủi ro khác trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ các mục tiêu cơ quan đại diện ngoại giao.

"Chúng em đứng gác ở các mục tiêu là đứng ngoài trời, mùa Đông thì rất lạnh, mùa Hè thì quá nóng. Nóng của mùa hè còn do khói xe, nhiệt độ mặt đường và các tòa nhà kính cao tầng phả vào mình nên rất khắc nghiệt. Ngoài ra, khói bụi cũng ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng vì tình yêu nghề, vì nhiệm vụ nên chúng em luôn vượt qua để hoàn thành tốt nhiệm vụ", Thượng úy Nguyễn Thị Mai chia sẻ.

Thượng úy Nguyễn Thị Mai làm nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu trụ sở Đại sứ quán Australia. (Ảnh: Thanh Tùng).

Bị nhóm thanh niên say rượu xông vào tấn công

Xuất thân từ lính nghĩa vụ, do yêu thích ngành công an, Bùi Ngọc Tân đã được chuyển vào chuyên nghiệp và đi học đại học, để rồi hôm nay anh mang quân hàm trung úy và là cán bộ thuộc Đại đội 6 Trung đoàn E30.

Trung úy Bùi Ngọc Tân đã có 12 năm làm công việc cảnh sát bảo vệ mục tiêu, với nhiều mục tiêu cơ quan đại diện ngoại giao khác nhau như: Đại sứ quán Trung Quốc, Chile, Brazil,... Với các mục tiêu bảo vệ này, Tân đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trung úy Bùi Ngọc Tân chia sẻ, mặc dù công việc của người chiến sĩ Cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan đại diện ngoại giao không khốc liệt, quá nguy hiểm như các lực lượng khác nhưng vẫn có những mối nguy hiểm tiềm ẩn.

Tân kể, năm 2013, khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu trụ sở của Đại sứ quán Venezuela vào ban đêm, có khoảng hơn chục thanh niên có biểu hiện say rượu, bất ngờ có 2-3 thanh niên trong nhóm xông vào tấn công. Tân cùng đồng đội đã khống chế các thanh niên quá khích. Sau đó nhóm này đã được đưa về trụ sở Công an phường gần đó để xử lý.

Một kỷ niệm khó quên nữa được Tân chia sẻ, đó là thời điểm vào buổi tối năm 2015, khi cùng đồng đội đang làm nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu trụ sở Đại sứ quán Bangladesh thì phát hiện một cô gái trẻ chạy ra từ nhà nghỉ gần đó. Với cảm quan của người cảnh sát, Tân linh cảm có điều bất thường, dấu hiệu của hành vi phạm tội, anh đã nói đồng đội ở lại làm nhiệm vụ để mình tiến lại gần cô gái xem xét tình hình.

Trung úy Bùi Ngọc Tân làm nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu trụ sở Đại sứ quán Chile. (Ảnh: Thanh Tùng).

"Khi tôi đến gần thì cô gái đã bị đối tượng nam giới ép lên xe ô tô chuẩn bị bỏ chạy. Thấy bóng dáng công an, cô gái đã mở cửa lao ra khỏi xe và nói với tôi "anh ơi cứu em". Cuối cùng cô gái đã được giải thoát, đối tượng kia được bàn giao về trụ sở Công an phường gần đó để xử lý theo quy định của pháp luật. Lúc bình tĩnh lại, cô gái nói do quen biết nên đã đi ăn cùng, sau đó bị nam thanh niên đưa lên xe ô tô và ép vào nhà nghỉ", Trung úy Bùi Ngọc Tân kể.

Ngoài việc phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt của miền Bắc, vị trí bảo vệ của Tân còn phải hứng chịu sự ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm không khí, như mùi hôi thối mỗi khi Hồ Tây xuất hiện cá chết hàng loạt. Ví trí Tân cùng đồng đội làm nhiệm vụ lại đúng hướng gió thổi, nên không còn cách nào khác anh vẫn vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ.

"Bình thường theo quy định anh em không được đeo khẩu trang khi làm nhiệm vụ. Còn bây giờ vẫn trong thời điểm dịch bệnh nên anh em mới được đeo khẩu trang, những năm trước cá ở Hồ Tây chết, mùi rất khó chịu nhưng anh em vẫn phải chấp nhận, hoàn toàn không đeo khẩu trang thời điểm đó", Trung úy Bùi Ngọc Tân chia sẻ thêm.

Mùi cá chết tại Hồ Tây cũng ảnh hưởng đến sức khỏe các chiến sĩ cảnh sát bảo vệ mục tiêu làm nhiệm vụ gần đó. (Ảnh: Thanh Tùng).

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn cảnh sát bảo vệ mục tiêu đã góp một phần công sức không nhỏ vào thành công chung của đất nước mỗi khi diễn ra các sự kiện trọng đại. Để lại dấu ấn đậm nét trong lòng bạn bè quốc tế.

Trong Thư khen gửi lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan đại diện ngoại giao, Đại sứ quán Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) tại Hà Nội viết: "Đại sứ quán xin trân trọng cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ trong thời gian qua đã nêu cao vai trò, trách nhiệm và luôn tổ chức lực lượng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Đại sứ quán. Các chiến sĩ luôn có tác phong chuyên nghiệp và hợp tác tốt, luôn thân thiện với cán bộ và nhân viên Đại sứ quán.

Đại sứ quán UAE xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, đặc biệt các cán bộ, chiến sĩ Đại đội 4 thuộc Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan đại diện ngoại giao, góp phần tăng cường mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và UAE".

Đại tá Lê Anh Tuấn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan đại diện ngoại giao, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cho biết: Đạt được kết quả đó trước hết phải khẳng định, đơn vị đã luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao, trực tiếp toàn diện của lãnh đạo Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động, cùng sự đoàn kết thống nhất của Đảng ủy, Ban chỉ huy Trung đoàn và sự phấn đấu không mệt mỏi của toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong toàn Trung đoàn. Thành quả này của cán bộ, chiến sĩ E30 đã để lại hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.