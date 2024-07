Cảnh sát Long An phối hợp với lực lượng ANTT cơ sở bắt 4 đối tượng chuyên trộm cắp xe máy

Các đối tượng chuyên trộm xe máy từ tỉnh Hậu Giang bị cảnh sát Bến Lức phối hợp với lực lượng ANTT cơ sở bắt giữ. Ảnh: Thiên Long

Một trong những tang vật bị cảnh sát thu giữ bàn giao cho Công an Hậu Giang. Ảnh: Thiên Long

Sáng 6/7, Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết, đơn vị nhận được thông tin từ Công an tỉnh Long An về việc có một nhóm đối tượng chuyên trộm cắp xe mô tô trên địa bàn TP. Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đang tẩu thoát qua địa bàn tỉnh vào chiều 5/7.

Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an huyện Bến Lức phân công đội Cảnh sát hình sự phối hợp Công an các xã Thạnh Đức, Nhựt Chánh, thị trấn Bến Lức cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở của các xã, thị trấn trên triển khai các phương án tuần tra, chốt chặn.

Đến 17 giờ ngày 5/7, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm 5 đối tượng điều khiển các phương tiện xe mô tô có đặc điểm giống với nhóm đối tượng chuyên trộm cắp xe mô tô trên địa bàn TP.Ngã Bảy.



Tiến hành truy đuổi, lực lượng đã khống chế bắt giữ 3 đối tượng trên tuyến quốc lộ 1A, thuộc địa bàn khu phố 7, thị trấn Bến Lức, cùng tang vật 3 xe mô tô biển kiểm soát số 83C1-719.84, 64B2-531-76, 68M1-435.04.

Tuy nhiên, 2 đối tượng còn lại điều khiển xe mô tô tẩu thoát về hướng huyện Thủ Thừa. Lực lượng thực hiện nhiệm vụ đã nhanh chóng trao đổi thông tin với Công an xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, qua đó bắt giữ được 1 đối tượng cùng tang vật xe mô tô biển số 95M1-013.66.

Công an xác định 4 đối tượng gồm: Huỳnh Thanh Phúc, sinh năm 1987, ngụ xã An Phú, huyện Hớn Quản, Bình Phước; Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1980 và Đỗ Thị Ngọc Trang, sinh năm 1981 cùng ngụ: Phường Thới Hòa, TX Bến Cát, Bình Dương; Nguyễn Tấn Thanh, sinh năm 1994, ngụ: Phường Hiệp An, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Qua làm việc ban đầu, các đối tượng thừa nhận thực hiện các vụ trộm xe trên địa bàn TP. Ngã Bảy và TP Cần Thơ khi đang tẩu thoát qua địa bàn huyện Bến Lức thì bị lực lượng Công an cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bắt giữ.

Công an huyện Bến Lức bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an TP.Ngã Bảy, Hậu Giang thụ lý theo thẩm quyền.