Cảnh sát nổ súng bao vây nhóm vận chuyển 150 bánh heroin: Hé lộ "ông trùm" 21 tuổi

Các đối tượng và tang vật trong chuyên án - Ảnh: Công an Nghệ An

Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đang mở rộng điều tra đường dây ma túy do Lỳ A Pó (21 tuổi, quê Điện Biên) cầm đầu.

Ngoài Lỳ A Pó, cảnh sát đã khởi tố, bắt tạm giam 3 người khác là Vừ A Thắng (20 tuổi), Giàng A Minh (22 tuổi) và Mùa A Vừ (23 tuổi, cùng ở Điện Biên).

Theo điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Lào qua khu vực biên giới tỉnh Nghệ An để đưa ra miền Bắc tiêu thụ.

Công an xác định Lỳ A Pó là người móc nối với một số nghi phạm ở Lào và tỉnh Điện Biên để thiết lập đường dây. Nhóm này trang bị vũ khí nóng, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện.

Ngày 7/12/2020, qua công tác trao đổi từ các đơn vị nghiệp vụ phối hợp và theo nguồn tin từ các trinh sát báo về thì các đối tượng trong đường dây chuẩn bị thực hiện một phi vụ lớn với số lượng ma tuý “khủng” đang tập kết tại Lào chuẩn bị thẩm lậu vào Nghệ An qua huyện Kỳ Sơn để đưa đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Ngay trong ngày, các tổ công tác nhanh chóng lên đường phối hợp với các trinh sát cắm chốt để chờ thời cơ "cất vó".

Đến 4h ngày 8/12, khi phát hiện các đối tượng rời khỏi một nhà nghỉ ở thị trấn Mường Xén, lên chiếc ô tô bán tải lao trong đêm tối theo hướng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, thông tin nhanh chóng được các trinh sát báo cáo và được Trưởng ban chuyên án yêu cầu án binh bất động, tiếp tục chờ đợi. Khoảng 20 phút sau, các đối tượng quay trở về lướt qua khu vực giám sát của các trinh sát, hướng về khu vực thị trấn Mường Xén với tốc độ cao.

Nhận định các đối tượng đã nhận “hàng”, tổ công tác nhanh chóng rời vị trí, bám sát đối tượng đồng thời giữ liên lạc với các tổ khác trên tuyến Quốc lộ 7A. Khi xe về qua khu vực thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương, các tổ cơ động và tổ đánh bắt nhận lệnh từ Ban chuyên án để chờ thời cơ phá án.



Khoảng 5h cùng ngày, khi chiếc xe chở 4 đối tượng nghi vấn trong đường dây ma tuý chạy đến khu vực Tam Đình, Tương Dương, các mũi công tác đồng loạt bất ngờ lao ra trong bóng tối, nhanh chóng chặn đứng chiếc xe. Bị trấn áp bất ngờ, 4 đối tượng cố thủ trong xe.

Cảnh sát đã nổ súng chỉ thiên, phá cửa để khống chế nhóm này.

Khám xét tại chỗ, Ban chuyên án thu giữ 8 bao tải trong đó có 150 bánh nghi là heroin và 126 túi hình hộp được bọc như gói trà nghi 126 gói ma tuý dạng đá.

Ngay lập tức, các đối tượng cùng toàn bộ tang vật được đưa về trụ sở Công an huyện Con Cuông để làm rõ. Tại đây, chúng khai nhận số hàng nói trên là heroin và ma tuý dạng đá vừa nhận từ các đối tượng người Lào không rõ tên tuổi, địa chỉ, định vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Chiều ngày 8/12/2020, tại trụ sở Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, lực lượng chức năng đã tổ chức giám định số ma tuý thu giữ trong chuyên án. Qua đó xác định gồm 150 bánh heroin và 126 kg ma tuý dạng đá.

Được biết đây là một trong những chuyên án lớn của Công an tỉnh Nghệ An mở đầu cho đợt ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Hiện chuyên án vẫn đang được tiếp tục đấu tranh, mở rộng.