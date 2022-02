Cảnh sát nổ súng vây bắt trường gà "khủng", hàng trăm người tháo chạy tán loạn

Thông tin từ PLO: Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, ngày 12/2 đã vây bắt tụ điểm đá gà ăn tiền có hơn 200 người tham gia tại khu đất trên địa bàn xã Bình Tân (huyện Gò Công Tây, Tiền Giang).

Cụ thể, lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày, tại ấp Lợi An, xã Bình Tân (huyện Gò Công Tây), lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp công an địa phương phá tụ điểm cờ bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền.

Cảnh sát vây bắt trường gà "khủng" tại Tiền Giang.

Tụ điểm đá gà diễn ra trên phần đất ngay phía sau hộ Trần Thanh Bình (sinh năm 1983). Lực lượng công an phát hiện hơn 200 người đang đá gà ăn tiền nên nổ súng khống chế, bắt giữ 41 người đá gà, những người khác chạy tán loạn để thoát thân.



Lực lượng làm nhiệm vụ còn thu giữ tại hiện trường 8 con gà, tạm giữ gần 100 xe máy, 44 điện thoại di động các loại và 600 triệu đồng cùng một số tang vật khác có liên quan.

Ngoài ra, xung quanh tụ điểm còn có 18 con gà khác đang được thả trong những chiếc lồng.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã bàn giao các đối tượng trên và tang vật cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phối hợp công an địa phương tiếp tục điều tra, xử lý.

Clip: Phá trường gà "khủng" ở Tiền Giang.

Nguyễn Văn Mười - biện gà, ngụ thị xã Gò Công - khai nhận trường gà trên do 2 đối tượng tên Giác và Dế làm chủ. Khi bị phát hiện, trường gà này đã đá được các trận cặp với số tiền lần lượt mỗi cặp là 10 triệu, 15 triệu và 20 triệu đồng.