Cảnh sát truy đuổi, bắt giữ đối tượng vận chuyển 18.000 bao thuốc lá lậu

Chiều 29/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Thạnh (tỉnh Long An) cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Trần Trung Dũng (46 tuổi, ngụ xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ, vận chuyển 18.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Trần Trung Dũng (46 tuổi, ngụ xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) bị tạm giữ vì qua kiểm tra, trên xe ô tô mà đối tượng này điều khiển có 18.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại. Ảnh: CA

Vụ việc được xác định xảy ra vào khuya 27/8, lực lượng Công an huyện Tân Thạnh làm nhiệm vụ tuần tra phòng chống tội phạm tuyến quốc lộ 62, phát hiện 1 ô tô lưu thông hướng về TP.Tân An (Long An), bên trong có 2 đối tượng, chạy tốc độ cao, biểu hiện nghi vấn nên thông báo lực lượng đón chặn.

Khi phương tiện vượt qua khu vực xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, tổ tuần tra Công an huyện Tân Thạnh đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế cầm lái cố tình vượt lên rẽ vào một tuyến đường ở xã Kiến Bình, sau đó tăng tốc.

Bị lực lượng chức năng truy đuổi, tài xế lái xe chạy vào một tuyến đường nông thôn ở xã Kiến Bình. Dù phải chạy nhiều km nhưng lực lượng tổ tuần tra vẫn truy đuổi quyết liệt phía sau. Đến một đoạn đường hẹp, 2 đối tượng bỏ lại xe ô tô rồi chạy bộ vào khu vực có nhiều cây cối rậm rạp của rừng tràm, phía ngoài là cánh đồng ruộng rộng lớn.

Kiểm tra trong xe ô tô, công an phát hiện có 18.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Đến 1h30 ngày 28/8, sau 4 giờ vây kín đoạn rừng tràm, công an đã bắt 1 đối tượng.

Tại cơ quan công an, đối tượng được xác định là Trần Trung Dũng (46 tuổi, ngụ xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp). Qua kiểm tra trên xe ô tô mà đối tượng điều khiển, công an kiểm đếm có 18.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại.

Theo lời khai của Dũng, người này vận chuyển số thuốc lá nhập lậu từ Long An về tỉnh Vĩnh Long tiêu thụ, trong quá trình lưu thông dọc đường nhiều lần thay biển số giả.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Thạnh tạm giữ tang vật thuốc lá nhập lậu, xe ô tô là phương tiện vận chuyển và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Trung Dũng cũng như truy bắt đối tượng đồng phạm đang bỏ trốn.