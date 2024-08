Tạm giữ hình sự "yêu râu xanh" hiếp dâm cháu vợ dưới 16 tuổi

Đối tượng bị Công an TP.Phan Thiết tạm giữ là N.V.P (44 tuổi, trú tại phường Lạc Đạo).

Đối tượng N.V.P tại cơ quan công an. Ảnh: CABT

Trước đó, vào ngày 25/8, cơ quan công an tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của anh N.V.C (37 tuổi, trú tại phường Thanh Hải, TP.Phan Thiết) về việc con gái anh là cháu N.T.H.T (SN 2012) bị ông N.V.P (là em rể anh C) nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm tại nhà anh C.

Theo đơn trình báo, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2023 đến nay, lợi dụng sự vắng mặt của gia đình, đối tượng P thường xuyên qua nhà anh C ép buộc cháu T quan hệ tình dục nhiều lần từ đầu năm 2023 đến ngày 16/8/2024. Mỗi lần quan hệ tình dục xong, P đều cho tiền để cháu T không nói với gia đình.

Bước đầu công an xác định, tại thời điểm quan hệ tình dục thì cháu T là người dưới 13 tuổi (12 tuổi 5 tháng) nên thực hiện tạm giữ hình sự đối tượng P.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Phan Thiết đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.