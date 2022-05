Ngày 2/5, theo phản ánh của anh Đ.K (P.Đề Thám, TP.Cao Bằng), tại nhà riêng của anh mới xảy ra vụ việc một "cán bộ phường ở TP.Cao Bằng lợi dụng chức quyền để giải quyết việc riêng, tự ý xông vào nhà anh đòi bắt người và hành hung".

Người phụ nữ bị hành hung cả trước cửa nhà và trong nhà. (Ảnh cắt từ clip)

Anh Đ.K. cho biết, 22h30 tối 28/4 khi gia đình anh đang ăn cơm thì có một bác sĩ ở Phòng Khám Đa Khoa Hữu Nghị 103 Cao Bằng gọi điện cho em gái của anh là chị T.B.K và nói rằng "xuống đây anh khám phụ khoa cho". Sau đó, bạn trai của chị T.B.K gọi lại cho bác sĩ này và hỏi "Ông biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà gọi người yêu tôi đi khám phụ khoa hả?" rồi hai bên to tiếng với nhau.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, vị bác sĩ nói trên cùng công an phường và một người tự xưng là cán bộ phường Sông Bằng đến nhà chửi bới, đòi bắt và đánh người nhà anh.

Theo những đoạn video mà anh Đ.K. chia sẻ, một người đàn ông trung tuổi xông vào nhà có hành động xô đẩy, tát người phụ nữ. Đồng thời, ông này cùng với một số người mặc trang phục công an ra sức kéo một thanh niên vào xe ô tô.

Xô xát xảy ra ở phường Đề Thám (TP.Cao Bằng) tối 28/4.

Tối 2/5, trao đổi với Dân Việt, Trung tá Hoàng Đình Dũng, Trưởng Công an P.Đề Thám cho biết, vụ việc đã xảy ra từ tuần trước và đã được giải quyết xong.

Vị trưởng công an phường thông tin, vụ việc xô xát nói trên do "mâu thuẫn trai gái, không to tát gì đâu, hiểu lầm thôi, có đụng tay một tí". Sau khi nhận được thông tin, công an phường đã mời các bên đến làm việc.

Về phản ánh của anh Đ.K. nói công an phường bắt người dân, ông Dũng cho biết "Công an phường chúng tôi không bắt, cán bộ công an của phường khác, họ lên hỗ trợ, không phải phường của tôi". Về danh tính của bác sĩ và cán bộ phường trong phản ánh, vị trưởng công an phường nói chưa nắm được cụ thể và sẽ thông tin lại.

"Phía gia đình đã lên công an phường làm việc, làm đơn khai báo và chỉ mong sự việc sớm được giải quyết theo đúng pháp luật", Anh Đ.K nói.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.