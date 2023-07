Cao ốc 3 mặt tiền trên đất kim cương Sài Gòn, dành cho giới thượng lưu của ông Nguyễn Cao Trí

Ông Nguyễn Cao Trí ngoài việc sở hữu chuỗi trung tâm hội nghị tiệc cưới đình đám bao vây khắp TP.HCM, từ quận 10, quận 4, quận Phú Nhuận, quận 7 đến TP.Thủ Đức còn được biết đến là một đại gia bất động sản nổi tiếng tại TP.HCM.



Cao ốc tọa lạc trên đất kim cương Sài Gòn của ông Nguyễn Cao Trí

The One Saigon là dự án cao ốc đình đám thuộc sở hữu của Capella Holdings. Đây là một trong những mảnh ghép quan trọng của Capella Holdings. Ông Nguyễn Cao Trí đang là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc tập đoàn này.

The One Saigon nằm giữa ngay trung tâm TP.HCM, ở địa chỉ 45 - 47 Đặng Thị Nhu, quận 1. Đây là nơi có vị trí kim cương bởi nằm ngay giữa lòng trung tâm tài chính quận 1, có ba mặt tiền đắc địa là đường Lê Thị Hồng Gấm, đường Ký Con và đường Đặng Thị Nhu.

Cao ốc The One Saigon của đại gia Nguyễn Cao Trí tọa lạc trên khu vực đất "kim cương" ở TP.HCM. Ảnh: Hồng Phúc

Từ vị trí này, có thể đi bộ ra vòng xoay Quách Thị Trang, chợ Bến Thành, phố Tây Bùi Viện, công viên 23/9, nhà ga metro, các trung tâm mua sắm lớn tại TP.HCM. Đứng ngay chợ Bến Thành, có thể thấy cao ốc The One Saigon thuộc sở hữu của Capella Holdings. Tối đến, khu vực này khá nhộn nhịp và bar của cao ốc The One Saigon luôn nổi bật.

The One Saigon có 126 căn hộ và loft-penthouse được phân bố từ tầng 5 đến tầng 20 của tòa nhà và được cấp chủ quyền sổ hồng vĩnh viễn.

Cao ốc được giới thiệu là công trình đạt đến sự chuẩn mực của lối kiến trúc hiện đại, hài hòa thoáng đãng về không gian, được thiết kế theo tiêu chuẩn căn hộ quốc tế và được xây dựng bằng những vật liệu cao cấp nhất, mang đến sự sang trọng và phong cách sống tiện nghi cho mỗi căn hộ.

Từ chợ Bến Thành, nhìn sang thấy tầng thượng tòa cao ốc, buổi tối nhộn nhịp. Ảnh: Hồng Phúc

Hệ sinh thái tiện ích của The One Saigon còn có phòng tập gym, cà phê sân thượng, bar, hồ bơi vô cực… Một số thương hiệu ẩm thực F&B do Capella Holdings sở hữu như Dì Mai cũng tọa lạc bên dưới phục vụ khách hàng.

Theo giới thiệu của Capella Holdings, tòa cao ốc này là nơi dành riêng cho giới thượng lưu, doanh nhân thành đạt muốn tận hưởng không gian sống đẳng cấp, hiện đại giữa lòng thành phố.

Hệ sinh thái bất động sản của ông Nguyễn Cao Trí

Bất động sản là một trong những dấu ấn nổi bật của ông Nguyễn Cao Trí.

Tháng 12/2009, Capella Holdings mua lại 51% cổ phần và trở thành cổ đông chi phối của Công ty CP Xuất nhập khẩu Như Ngọc để chuẩn bị triển khai các dự án bất động sản của công ty này. Sau đó, thành lập Công ty CP TMDV Quảng trường thời đại Bến Thành, thành lập Công ty Tư vấn và Xây dựng Bến Thành.

Ông Nguyễn Cao Trí đang bị cho là "mất tích". Ảnh: VLU

Tháng 9/2010, Capella Holdings liên kết với Công ty CP Đức Khải, thành lập Sàn giao dịch bất động sản Bến Thành - Đức Khải (71-79 Đồng Khởi, quận 1) với mục đích ban đầu là để hợp tác phân phối dự án chung cư Kỷ Nguyên (Era Town) tại quận 7 do Đức Khải làm chủ đầu tư.

Từ năm 2017, ông Nguyễn Cao Trí còn là Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (Khahomex) từ ngày 30/6/2017. Công ty này hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư bất động sản, văn phòng cho thuê, quản lý vận hành cao ốc, giáo dục mầm non và đầu tư tài chính.

Khahomex triển khai nhiều dự án ở Bến Vân Đồn, quận 4, TP.HCM như chung cư Khánh Hội 1-2-3, cơ sở dịch vụ gia tăng gồm trường mầm non Khánh Hội, Trung tâm Hội nghị - Tiệc cưới Riverside Palace, Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hatha, hợp tác với Novaland làm dự án căn hộ cao cấp Icon 56…

Kể từ ngày 10/7, mã chứng khoán KHA của Khahomex do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp sẽ hết hiệu lực lưu hành. VSD sẽ thực hiện rút toàn bộ chứng khoán KHA đã lưu ký tại ngày hiệu lực hủy đăng ký. Trước đó, Khahomex cũng đã hủy đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM từ giữa tháng 6.



Năm 2022, theo báo cáo sau kiểm toán, Khahomex có doanh thu thuần hơn 43 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 17,6 tỷ đồng.

Tháng 6/2021, ông Nguyễn Cao Trí mua vào gần 580.000 cổ phiếu SGB và tham gia vào hội đồng quản trị Saigonbank sau 4 tháng. Tuy nhiên, đầu năm nay, Saigonbank công bố ông Trí không còn là thành viên HĐQT từ ngày 19/1, theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng.