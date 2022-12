Cao thủ nào từng xem thường Lý Tiểu Long, cuối cùng thành... bạn tri kỷ?

Chuck Norris từng đối đầu với Lý Tiểu Long trong phim Mãnh long quá giang. Cả hai có trận đánh khá dài với nhiều trường đoạn võ thuật đẹp mắt.



Norris sinh ra ở Ryan, Oklahoma. Ông là con trai của Ray Norris, một thợ cơ khí, tài xế lái xe buýt và xe tải. Norris thừa nhận ông có tổ tiên là người Mỹ gốc Ailen và Cherokee. Norris là cái tên được đặt dưa theo tên của bộ trưởng Carlos Berry. Khi Norris mười sáu tuổi, cha mẹ ly dị, ông chuyển đến Prairie Village và sau đó là Torrance, California, cùng với mẹ và những đứa em của mình.

Thời trẻ, Chuck gia nhập Lực lượng Quân cảnh trực thuộc Không quân Mỹ năm 1958, sau đó được gửi đến căn cứ không quân Osan (Hàn Quốc) và mang biệt danh Chuck từ đây. Ông từng theo học Tang Soo Do (Đường Thủ Đạo – được xem là Karate của người Hàn Quốc). Cũng chính từ môn võ này đã giúp Chuck thành lập hệ phái Chun Kuk Do, bệ phóng của Karate phong cách Mỹ.

Chuck Norris trao huy chương cho một người lính tại Iraq.

Norris từng vô địch giải Karate chuyên nghiệp hạng trung vào năm 1968 và giữ danh hiệu này trong 6 năm liên tiếp. Vì thế, ông chính là một trong những diễn viên điện ảnh sở hữu khả năng thực chiến đáng nể.

Thực tế, tình bạn giữa Chuck và Lý Tiểu Long bắt nguồn từ khi cả hai tham gia phim Way of the Dragon (Mãnh long quá giang). Sau sự kiện biểu diễn võ thuật ở Long Beach 1967, Lý Tiểu Long đã mời Chuck tham gia Mãnh long quá giang với vai phản diện, kẻ thù đối đầu trực tiếp với mình.

Mới đầu, Chuck khi đó đang là đương kim vô địch Karate thế giới nên tỏ ra chê bai khả năng võ thuật của Lý Tiểu Long. Ngay lập tức, ông bị đông đảo fan hâm mộ của Lý chỉ trích.

Tuy nhiên, khi bước vào đóng phim, những nhìn nhận của Chuck đã hoàn toàn sai lầm. Lý Tiểu Long khi đó đã sáng lập ra Triệt Quyền Đạo dựa trên nền tảng của Vịnh Xuân, Boxing, Taekwondo… đã hoàn toàn khắc chế được Karate của Chuck Norris và khiến ông tâm phục khẩu phục.

Chuck Norris và Lý Tiểu Long trong Mãnh long quá giang.

Trận đấu tay đôi dài hơn 9 phút giữa Chuck và Bruce Lee đã trở thành một trong những cảnh quay kinh điển, được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Sau vai diễn này, Chuck đã tôn Lý Tiểu Long làm sư phụ. Cả hai trên phim là kẻ địch nhưng ngoài đời lại là những người bạn thân thiết. Norris học hỏi từ Lý Tiểu Long rất nhiều về võ thuật.



Sau khi Lý Tiểu Long qua đời vào năm 1973, Chuck Norris vẫn tiếp tục các hoạt động về võ thuật và điện ảnh. Ông nhận được nhiều lời mời đóng phim hơn.

Vào năm 1990, Chuck trở thành võ sĩ phương Tây đầu tiên đạt đến Đai đen Bát đẳng trong Taekwondo. Năm 1999, ông vinh dự được xướng tên trong Đại sảnh Danh vọng của Bảo tàng Lịch sử Võ thuật (Martial Arts History Museum’s Hall of Fame). Năm 2000, Chuck nhận Giải thưởng Vàng cho Thành tựu trọn đời do Đại sảnh Danh vọng Liên hiệp Karate thế giới trao tặng.