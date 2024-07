Cao tốc do VEC thu phí có lượng phương tiện tăng cao

Trong 6 tháng đầu năm 2024, các tuyến đường cao tốc do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý, vận hành khai thác, thu phí có lưu lượng phương tiện lưu thông tăng trưởng ổn định, với 33,78 triệu lượt xe thông qua, tăng 13,08% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, các tuyến đường cao tốc do VEC đang quản lý gồm có cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định, với 33,78 triệu lượt xe thông qua, tăng 13,08% so với cùng kỳ năm trước.

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai do VEC quản lý. Ảnh: TA

Thống kê của VEC cho thấy, tuyến cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đạt 11,68 triệu lượt xe, giữ vị trí cao nhất về lưu lượng. Tiếp đó là tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình có lưu lượng xe thông đạt 11,47 triệu lượt xe.

Đại diện VEC cho biết, cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây tăng trưởng ấn tượng nhất trong các tuyến của VEC trong 6 tháng đầu năm, với mức tăng trưởng 18,53% so với năm 2023. Hai tuyến còn lại, tuyến Nội Bài - Lào Cai và tuyến Đà Nẵng - Quảng Ngãi có lưu lượng xe thông qua lần lượt là 9,23 triệu lượt và 1,40 triệu lượt.

Về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến, đại diện VEC cho biết, VEC sẽ tiếp tục được tăng cường và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị vận hành khai thác và lực lượng chức năng.

Về tình hình trật tự an toàn giao thông, tất cả 4 tuyến cao tốc do VEC quản lý khai thác giảm sâu cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm ngoái: 19 vụ va chạm, 2 tai nạn và 39 người bị thương; không có thương vong và không thiệt hại về tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ.

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm nay, tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình vẫn còn xảy ra tình trạng ùn ứ nhẹ vào các dịp lễ và ngày cuối tuần do lưu lượng tăng cao cục bộ.

Tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây thường xuyên ùn ứ giao thông, đặc biệt là đoạn từ Km12+000 đến Km23+000 hướng Long Thành đi TP. HCM và Km4+000 đến Km12+000 hướng TP. HCM đi Long Thành. Ngoài lưu lượng tăng đột biến vào các ngày cuối tuần, lễ tết, tình trạng ùn ứ trên tuyến cao tốc này còn xuất phát từ sự cố, va chạm, hư hỏng xe trên cầu Long Thành.

Bên cạnh đó, vẫn còn trên 320 nghìn phương tiện hết tiền trong tài khoản thu phí ETC lưu thông trên các tuyến cao tốc của VEC 6 tháng đầu năm, làm giảm tốc độ lưu thông của phương tiện, gây ùn ứ và mất an toàn giao thông khi qua trạm thu phí.

Thực hiện Nghị định số 72/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 142/2024/QH15 ngày 29/6/2024 của Quốc hội, vừa qua VEC đã tiếp tục kéo dài chính sách giảm 2% thuế VAT mức giá dịch vụ sử dụng 04 tuyến đường cao tốc hiện đang quản lý khai thác kể từ ngày 01/7 đến hết ngày 31/12/2024.