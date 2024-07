Hà Tĩnh: Ruộng lúa chết khô do sự cố tràn dầu do nhà thầu thi công cao tốc Hà Tĩnh: Ruộng lúa chết khô do sự cố tràn dầu do nhà thầu thi công cao tốc

Những ngày này, người dân tại thôn Bình Sơn, xã Gia Hanh, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đang đứng ngồi không yên vì lúa chết hàng loạt do sự cố tràn dầu khi thi công cao tốc Bãi Vọt-Hàm Nghi.