Tài xế lo lắng vì cao tốc đoạn Yên Bái - Lào Cai chỉ có 2 làn, không có dải phân cách cứng

Đi trên cao tốc đoạn Yên Bái - Lào Cai tài xế lo lắng do chỉ có 2 làn, không có dải phân cách cứng

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, cao tốc Nội Bài - Lào Cai có chiều dài 264 km, được đầu tư đưa vào khai thác từ năm 2014.

Hiện cao tốc Nội Bài – Lào Cai đoạn từ Km0 đến Km123 (địa phận xã Âu Lâu, TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái) có 4 làn xe chạy, 2 làn khẩn cấp có dải phân cách cứng, tốc độ cho phép các phương tiện lưu thông 100km/giờ. Và từ Km123 đến Km245 có 2 làn xe chạy, 2 làn khẩn cấp, không có dải phân cách cứng, trong đó có 9 điểm để các phương tiện vượt nhau (đường có 4 làn và có dải phân cách cứng), tốc độ tối đa cho phép 80km/giờ, tối thiểu 60km/giờ.

Mật độ phương tiện, số lượng xe tải nặng thường xuyên lưu thông trên cao tốc hiện ngày càng tăng cao, lưu lượng trung bình là 33.000 lượt xe/ngày đêm. Tuy nhiên đến nay cao tốc đoạn Yên Bái - Lào Cai vẫn chưa được đầu tư mở rộng lên 4-6 làn xe theo đúng phê duyệt ban đầu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai có chiều dài 264 km, được đầu tư đưa vào khai thác từ năm 2014, quy mô 4 làn xe đoạn Nội Bài - Yên Bái; 2 làn xe đoạn Yên Bái - Lào Cai. Ảnh: Hoàng Hữu.

Anh Phạm Công Khánh (trú tại xã Âu Lâu, TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái) - lái xe khách tuyến Yên Bái – Lào Cai chia sẻ, anh thường xuyên đi trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai, đặc biệt đoạn từ Yên Bái lên Lào Cai. Đoạn đường này chỉ có 2 làn xe nhưng tình hình lưu thông rất phức tạp. Nhất là những ngày lễ tết, đường đông nhưng xe không thể vượt được và xe chạy ngược chiều rất mất an toàn.



Quá trình lái xe trên đoạn đường này, anh Khánh cũng thường xuyên gặp các tình huống nguy hiểm. Điển hình, do không có dải phân cách cứng nên các phương tiện đi ngược chiều vượt nhau, lấn sang làn đường mình đang đi, rất nguy hiểm và dễ xảy ra tai nạn.

Theo anh Phạm Công Khánh, cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn Yên Bái - Lào Cai chỉ có 2 làn xe chạy, không có dải phân cách nên rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao. Ảnh: Hoàng Hữu.

"Hoặc khi đi gặp xe đầu kéo, tải trọng lớn mà chạy tốc độ không cao, chúng tôi muốn vượt cũng không thể. Còn các điểm thiết kế để vượt thì lại ngắn, khi xe có đà để vượt thì hết đường và đến đoạn 2 làn. Nhiều phương tiện bất chấp nguy hiểm lấn làn ngược chiều để vượt xe. Tôi mong các nhà đầu tư hoàn thiện đoạn này để lái xe chúng tôi đỡ vất vả" - anh Khánh chia sẻ.

Trên đoạn tuyến này mỗi khi các xe tránh vượt nhau đều rất nguy hiểm. Ảnh: Hoàng Hữu.

Việc nghiên cứu, đầu tư mở rộng cao tốc đoạn Yên Bái - Lào Cai là cần thiết để đồng bộ quy mô với đoạn Nội Bài - Yên Bái. Từ đó từng bước đầu tư hoàn chỉnh tuyến đường theo quy hoạch, đáp ứng nhu cầu vận tải trên hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Vào tháng 6/2022, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã kiến nghị giao đơn vị này làm chủ đầu tư nghiên cứu mở rộng Dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn Yên Bái - Lào Cai, kinh phi đầu tư khoảng 8.740 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn hợp pháp do VEC huy động.

Cao tốc đoạn tuyến Yên Bái - Lào Cai chỉ có 2 làn xe chạy và không có dải phân cách cứng trong khi đó lưu lượng xe đông nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn. Ảnh: Hoàng Hữu.

Theo VEC, phân đoạn Yên Bái - Lào Cai có quy mô phân kỳ đầu tư 2 làn xe đã bộc lộ nhiều bất cập. Tốc độ khai thác thực tế trên đoạn tuyến thấp hơn thiết kế (tốc độ khai thác trung bình trên đoạn chỉ đạt khoảng 50km/h so với tốc độ thiết kế 80km/h); tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông do khai thác theo quy mô đường 2 làn xe mà không có dải phân cách giữa.

Còn Tổng cục Đường bộ Việt Nam đánh giá, các yêu cầu về quy mô, an toàn giao thông trên đoạn Yên Bái - Lào Cai hiện chưa đáp ứng được là một tuyến đường cao tốc hoàn chỉnh. Cần nghiên cứu mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai lên 4 làn xe để từng bước đáp ứng yêu cầu hoàn chỉnh đường cao tốc, giảm thiểu tai nạn và va chạm giao thông.