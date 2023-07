Cập nhật: Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, miền Bắc chấm dứt nắng nóng chuyển mưa lớn

Cập nhật tin áp thấp nhiệt đới mới nhất

Theo dự báo mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, vào hồi 07 giờ (15/7), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày và đêm nay, áp thấp nhiệt đới đi theo hướng tây bắc, vận tốc 5-10 km/h và khả năng mạnh thành bão.

Rạng sáng 16/7, tâm bão nằm trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 770km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10.

Hình thái trên sau đó tăng tốc, đi chếch theo hướng tây tây bắc và mạnh thêm. Rạng sáng 17/7, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu khoảng 450km về phía Đông. Lúc này, cường độ mạnh nhất cấp 9-10, giật cấp 12.

Sau thời điểm trên, bão giữ hướng đi và vận tốc, tiếp tục tăng cường độ.

Dự báo cho thấy áp thấp nhiệt đới có xu hướng mạnh thành bão, di chuyển chếch theo hướng tây tây bắc (Ảnh: VNDMS).

Mô hình dự báo của Hong Kong nhận định sau khi áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão, hình thái này có thể đạt cường độ mạnh nhất 130 km/h, tương đương cấp 12 vào rạng sáng 17/7.

Sau đó, tâm bão vượt qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), giảm sức gió xuống cấp 11 và áp sát vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng.

Ở kịch bản cực đoan hơn, mô hình dự báo của Nhật Bản cho rằng ngày 17/7 là thời điểm bão đạt cường độ mạnh nhất với sức gió lên tới 40m/s, tương đương cấp 13, giật cấp 15.

Cả hai mô hình dự báo trên có cùng nhận định ngày 18/7, bão bắt đầu ảnh hưởng đến thời tiết đất liền miền Bắc với vùng hoàn lưu bao trùm toàn Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ.

Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ngày 15/7, miền Bắc chấm dứt nắng nóng và chuyển mưa dông.

Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia), nhận định nếu bão đi chếch chủ yếu theo hướng tây sẽ tác động trực tiếp đến thời tiết đất liền Việt Nam. Hình thái này có thể gây ra đợt mưa rất lớn cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Trước mắt trong ngày 15/7, vùng núi và trung du Bắc Bộ xuất hiện mưa dông với lượng 30-60mm, có nơi trên 100mm. Riêng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có lượng mưa dao động 20-40mm. Nắng nóng chấm dứt ở các khu vực trên.

Tương tự, ngày và đêm nay, mưa dông nguy cơ xảy ra ở Tây Nguyên và Nam Bộ với lượng phổ biến 20-50mm, có nơi trên 80mm. Thời gian mưa lớn tập trung vào chiều và đêm.

Trên biển, ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nguy cơ mạnh thành bão, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10. Sóng cao 3-5m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía đông của khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), gió cũng mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng cao 3,5-4,5m, biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn ở nhiều nơi, cảnh báo gió mạnh trên biển

Tối hôm qua ngày 147, ở khu vực Tây nguyên và Nam bộ, khu vực vùng núi Bắc bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 14.7 đến 3 giờ ngày 15.7 có nơi trên 80 mm như: Tà Tổng 2 (Lai Châu) 123,6 mm, Huổi Leng (Điện Biên) 152 mm, Suối Bau (Sơn La) 81 mm, Nghĩa Đô (Lào Cai) 100 mm, Thuận Hòa (Hà Giang) 102 mm, La Tô (Gia Lai) 206,4 mm, Ia Dom (Kon Tum) 136,4 mm…

Trong sáng 15/7, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa 30 - 60 mm, có nơi trên 100 mm; vùng đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi trên 60 mm.

Ngày và đêm 15/7, ở khu vực Tây nguyên và Nam bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20 - 50 mm, có nơi trên 80 mm (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều và đêm).

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với áp thấp nhiệt đới (sau có khả năng mạnh lên thành bão) kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam nên ngày và đêm 15/7, ở vùng biển phía đông và phía bắc của khu vực bắc Biển Đông, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 16/7, khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, riêng vùng biển phía bắc của khu vực bắc biển Đông gió mạnh dần lên cấp 9 - 10, giật cấp 11 - 12; sóng biển 4 - 6 m, biển động rất mạnh.

Ngày và đêm 16/7, ở vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9; sóng biển 3,5 - 4,5 m; biển động mạnh.

Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 15/7/2023 từng vùng trên cả nước.

Tây Bắc bộ

Nhiều mây, sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông; sau có mưa rào và giông rải rác; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC, có nơi dưới 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC, có nơi trên 33oC.

Đông Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa rào giông rải rác, cục bộ có mưa to, riêng khu vực vùng núi và trung du sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC, khu vực vùng núi có nơi dưới 24oC;Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt; chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, phía bắc có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36oC; phía bắc có nơi trên 36oC.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29oC.

Nam bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC, có nơi trên 33oC.

Hà Nội

Có mây, ngày có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 34oC.