Cập nhật bão số 6: Đang áp sát các tỉnh Quảng Trị - Quảng Nam, nhiều nơi đã có mưa rất to

Do tác động của bão số 6, khu vực từ Quảng Bình-Đà Nẵng đã có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50-150mm, cục bộ có nơi mưa to trên 250mm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 9 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 16.6 độ Vĩ Bắc; 108.3 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 65km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất: Cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11. Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10-15km/h. Trung tâm Khí tượng cảnh báo, đây là cơn bão đầu tiên ảnh hưởng vào khu vực miền Trung, đường đi và diễn biến còn phức tạp, thời gian ảnh hưởng trên biển, đất liền kéo dài và gây mưa lớn trong những ngày tới.