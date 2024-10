Cập nhật tin về bão số 6: Cách Đà Nẵng khoảng 90km, giật cấp 11, Cù Lao Chàm sóng to, gió rít liên hồi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 27/10, bão số 6 ở vào khoảng 16.8 độ Vĩ Bắc; 108.6 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 95km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất: Cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11. Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 15km/h.

Do tác động của bão số 6, tại Quảng Nam ghi nhận bắt đầu có gió lớn, sóng mạnh ở vùng ven biển.

Gió to, sóng lớn đã xuất hiện tại đảo Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam sáng nay. Ảnh: CTV

Clip gió to, sóng lớn tại đảo Cù Lao Chàm. Video N.V.H gửi

Ghi nhanh tại địa bàn Quảng Nam từ đêm qua đến sáng nay nhiều nơi ở Quảng Nam xuất hiện mưa vừa, mưa to, tại vùng ven biển sáng nay xuất hiện sóng to, gió lớn. Riêng tại Đảo Cù Lao Chàm đã ghi nhận gió cấp 8, sóng biển động dữ dội, từng cơn gió rít.

Bão số 6 khiến một số cây cối trên đường phố Hội An, Quảng Nam đã bị đổ ngã. Ảnh: CTV

Các địa phương trong tỉnh Quảng Nam có mưa, mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa từ 19 giờ ngày 25/10 đến 5 giờ ngày 27/10 một số trạm như, Phước Thành (Phước Sơn) 94,00mm; Trà Giáp (Bắc Trà My) 83,8mm; Điện Ngọc (Điện Bàn) 83,8mm; Trà Don (Nam Trà My) 81,8 mm; Tam Trà (Núi Thành) 75,2mm, Trà Vân (Nam Trà My) 73,8mm, Phước Công 71mm, các địa phương còn lại mưa dưới 70mm.

Những cơn gió rít liên hồi kèm sóng lớn tại khu neo đậu tàu thuyền đảo Cù Lao Chàm. Ảnh: CTV

Khu vực Hội An, tỉnh Quảng Nam sáng sớm nay đã xuất hiện sóng mạnh, gió rít liên hồi. Video N.V.H gửi

Từ ngày hôm nay 27/10 đến ngày 29/10, các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, biên độ lũ lên ở thượng lưu đạt từ 3.0 - 5.0m, hạ lưu đạt từ 1.5 - 3.0m. Đỉnh lũ trên các sông cụ thể như, trên sông Vu Gia ở mức báo động BĐ1 đến báo động BĐ2, trên sông Thu Bồn ở mức BĐ1 đến dưới BĐ2. - Trên sông Tam Kỳ ở mức BĐ1 đến dưới BĐ2.

Lực lượng công an, quân đội giúp dân miền núi gặt lúa chạy bão số 6 - Ảnh: CAQN

Đến nay, đã có 4.412hộ/18.306 nhân khẩu tại 10 địa phương gồm Duy Xuyên, Phước Sơn, Tây Giang, Đại Lộc, Hiệp Đức, Tam Kỳ, Tiên Phước, Hội An, Nam Trà My, Phú Ninh của tỉnh Quảng Nam được sơ tán đến nơi an toàn. Các địa phương đang triển khai sơ tán, di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Giúp dân chằng chồng nhà cửa tránh bão số 6 - Trà Mi. Ảnh: CTV

Theo báo cáo của Bộ đội Biên phòng tỉnh, hiện đang phối hợp với các địa phương triển khai các phương án ứng phó bão. Lực lượng đang ứng trực 28 tổ với 202 cán bộ, chiến sĩ, 5 ca nô sẵn sàng sơ tán 1.046 hộ với 3.981 nhân khẩu đến nơi an toàn theo phương án của địa phương.