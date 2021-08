Cập nhật: Các tỉnh đầu tiên công bố lịch tựu trường và ngày bắt đầu năm học 2021-2022

Ninh Bình



UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, học sinh sẽ tựu trường vào 1/9/2021 (riêng đối với lớp 1 từ 23/8/2021). Ngày khai giảng vào 5/9/2021.

Học kỳ I bắt đầu từ 6/9/2021 và kết thúc 8/1/2022. Nghỉ giữa học kỳ 10/1/2022. Học Kỳ II bắt đầu ngày 11/1/2022, ngày kết thúc trước 25/5/2022. Ngày kết thúc năm học trước 31/5/2022.

Ngày thi tốt nghiệp THPT, thi học sinh giỏi quốc gia, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Nữ sinh trường THPT Phan Đình Phùng trong ngày khai giảng năm học 2020-2021. Ảnh: Trọng Hiếu

Ngày thi học sinh giỏi lớp 9 THCS, thi học sinh giỏi lớp 12 THPT và GDTX cấp tỉnh giao Giám đốc Sở GD-ĐT quyết định thời điểm cụ thể.

Đối với xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2022.

Tuyển sinh năm học 2022 - 2023: hoàn thành tuyển sinh lớp 1 tiểu học, lớp 6 THCS, lớp 10 THPT trước 31/7/2022.

Nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần giao Giám đốc Sở GD-ĐT quyết định thời gian nghỉ cụ thể bảo đảm kế hoạch thực học của học sinh phù hợp với quy định của Bộ GD-ĐT.

Thời gian nghỉ hè của giáo viên là 8 tuần tính từ tháng 6/2022 (giáo viên phải thực hiện các nhiệm vụ khi có quyết định điều động của cơ quan quản lý giáo dục trong thời gian nghỉ).

Căn cứ tình hình thực tế, UBND tỉnh có thể điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 nêu trên cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Bắc Giang

UBND tỉnh Bắc Giang ban hành kế hoạch năm học 2021-2022. Theo đó, học sinh các cấp sẽ tựu trường vào ngày 1/9/2021; riêng lớp 1 tựu trường ngày 23/8/2021. Ngày khai giảng năm học mới là 5/9/2021.

Chi tiết như sau:

Như vậy, thời gian tựu trường, ngày khai giảng, ngày kết thúc năm học và một số mốc thi tuyển sinh năm học 2021-2022 cũng tương đương khoảng thời gian so với năm học trước. Tuy nhiên năm nay, Chủ tịch UBND tỉnh cho phép riêng đối với lớp 1 được tựu trường sớm hơn, cụ thể vào ngày 23/8/2021 (thứ Hai). Lý do là học sinh lớp 1 từ bậc mầm non lên cần khoảng 2 tuần để làm quen với nội quy trường, lớp, nền nếp, môi trường, đồ dùng học tập, các chỉ dẫn, ký hiệu học tập,... trước khi vào lớp 1. Trong khoảng thời gian này (còn gọi là tuần 0), các giáo viên sẽ tổ chức một số hoạt động trò chơi cho trẻ rèn kỹ năng, tự tin trước khi bước vào lớp 1.

Thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở cũng được kéo dài hơn nửa tháng, xong trước ngày 30/6/2022. Do dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường hơn một năm qua, quá trình học tập của học sinh bị gián đoạn nhiều lần, việc cho phép kéo dài thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở như vậy để các cơ sở giáo dục chủ động, có đủ thời gian hoàn thành nội dung, dự phòng tình huống bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đến thời điểm này, Sở GD-ĐT đã tổ chức xong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022. Ngày 15/8 sẽ công bố điểm chuẩn với lớp 10 THPT Chuyên và các trường phổ thông DTNT, ngày 21/8 với lớp 10 THPT công lập không chuyên.

Yên Bái

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Theo đó, học sinh sẽ tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9/2021. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất từ ngày 23/8/2021. Thời gian khai giảng năm học là ngày 5/9/2021.

Bắt đầu học kỳ I từ ngày 6/9/2021, kết thúc học kỳ I trước ngày 12/1/2022, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2022 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022 đảm bảo số tuần thực học. Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học; đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục THCS và THPT) có 32 tuần thực học.

Thi học sinh giỏi THPT cấp tỉnh, chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi THPT cấp quốc gia hoàn thành trước ngày 30/9/2021, thi học sinh giỏi THCS cấp tỉnh sẽ hoàn thành trước ngày 30/3/2022.

Trong thời gian năm học, tùy vào tình hình thực tế, Giám đốc Sở GD-ĐT sẽ quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù, lịch nghỉ của giáo viên trong năm học.