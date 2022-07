Cập nhật điểm chuẩn xét học bạ năm 2022: Trường đại học tiết lộ những ngành "hút" thí sinh

Điểm chuẩn xét học bạ năm 2022

Sáng 15/7, Trường đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2022 các phương thức: xét học bạ THPT, xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2022 và xét tuyển thẳng theo đề án riêng.

Với phương thức xét học bạ THPT, trường xét theo hai hình thức: Xét điểm học bạ cả năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 của lớp 12 hoặc Xét học bạ cả năm lớp 12. Điểm chuẩn xét học bạ vào 32 ngành đào tạo của trường cả hai hình thức từ 20 đến 27,5 điểm. Hai ngành có điểm cao nhất là Marketing và Công nghệ thực phẩm.

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, Ths Phạm Thái Sơn, giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM cho hay: "Năm nay tuyển sinh bằng học bạ THPT điểm cao hơn nhiều so với năm ngoái. Lý do phần lớn là các em học online nên điểm sẽ cao rất nhiều so với học offline. Thứ 2 là trường cũng đã dần có thương hiệu trong tuyển sinh nên thu hút được nhiều thí sinh đăng ký. Điểm xét tuyển bằng học bạ THPT năm nay sẽ từ 20 - 27,5 điểm. Những ngành cao có thể kể đến Công nghệ thực phẩm, Công nghệ thông tin, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Marketing... Còn các ngành như Điện tử, Cơ khí, May... thì thấp hơn".

Ths Thái Sơn cũng đưa ra lưu ý cho thí sinh khi trúng tuyển bằng học bạ, Đánh giá năng lực, tuyển thẳng theo đề án tuyển sinh của trường là hãy đăng ký trên cổng thông tin của Bộ GDĐT. Các bạn không trúng tuyển đợt này vẫn còn cơ hội trúng tuyển vào trường bằng các xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Chi tiết điểm chuẩn trúng tuyển 3 phương thức của trường như sau:

Trường đại học Việt Đức công bố điểm chuẩn theo phương thức thi TestAS và phương thức xét tuyển học bạ THPT năm 2022. Trong đó, bài thi TestAS có thang điểm 130 và điểm xét tuyển học bạ được tính trên điểm trung bình 6 môn theo thang điểm 10. Cụ thể như sau:

Điểm chuẩn theo phương thức thi TestASTestAS các ngành là 90/130.

Điểm xét tuyển học bạ THPT cao nhất là khoa Khoa học máy tính với 8 điểm; các khoa Kiến trúc, Quản trị kinh doanh; Tài chính kế toán; Kỹ thuật điện và máy tính; Kỹ thuật cơ khí lấy 7,5 điểm và Kỹ thuật xây dựng là 7,0 điểm.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành vừa công bố mức điểm sơ tuyển đợt 5/2022 đối với các phương thức xét tuyển học bạ THPT, xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM và ĐHQG Hà Nội.

Theo đó, Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã thống nhất điểm sơ tuyển đợt 5/2022 đối với 49 chương trình đại học chính quy theo các phương thức xét tuyển: học bạ THPT, điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM và ĐHQG Hà Nội.

Với phương thức xét điểm học bạ THPT: ngành Y khoa là 8.3; Dược – Giáo dục mầm non là 8.0; các ngành Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học là 6.5. Các ngành còn lại là 6.0.

Với điểm thi đánh giá năng lực: ĐHQG TPHCM với ngành Y khoa là 650; Dược học và Giáo dục mầm non là 570; các ngành còn lại là 550. ĐHQG Hà Nội với ngành Y khoa là 85; các ngành còn lại là 70.