Cập nhật giá gia cầm hôm nay 14/11: Giá gà, vịt có biến động, cách ngăn ngừa gia cầm cắn mổ nhau

Cập nhật giá gia cầm hôm nay, chúng tôi thấy giá gà công nghiệp giao dịch ở các tỉnh miền Bắc có xu hướng tăng nhẹ. Ảnh: HĐ

Giá gà công nghiệp hôm nay: Gà trắng miền Bắc tăng giá

Khảo sát giá gia cầm hôm nay tại các tỉnh miền Bắc, chúng tôi nhận thấy giá gà công nghiệp hôm nay có xu hướng tăng nhẹ.

Giá gà lông trắng hàng đầu loại trên 3,5kg/con bán buôn tại trại gia công cao nhất đạt trên 27.000 đồng/kg (tăng từ 500 đến 1.000 đồng/kg so với ngày 13/11).

Giá gà trắng loại nhỏ hơn 3kg/con bán được trên dưới 26.000 đồng/kg.

Giá gà ta Sơn Tây bán tại trại ở các vùng Hà Nội cao nhất đạt trên 75.000 đồng/kg.

Giá gà ta lai nuôi nhốt bán buôn có trại ở Hòa Bình, Bắc Giang chỉ được trên 50.000 đồng/kg.

Giá gà lai chọi bán chậm từ 54.000 đồng đến 57.000 đồng/kg.

Giá gà ta thả vườn tại các vùng Đồng Nai, Bến Tre phổ biến trên dưới 55.000 đồng/kg.

Giá vịt thịt hôm nay: Vịt thịt miền Nam có xu hướng giảm giá

So với ngày 13/11, giá vịt thịt hôm nay giao dịch tại trại ở các vùng miền Nam có xu hướng giảm từ 500 đồng đến trên dưới 1.000 đồng/kg.

Giá vịt siêu thịt bán tại trại ở Đồng Nai, Bình Dương dao động trên dưới 51.000 đồng/kg.

Giá vịt thịt hôm nay tại các tỉnh phía Nam giảm nhẹ. Ảnh: HĐ

Giá vịt bầu cánh trắng loại đẹp bán tại trại ở các vùng miền Bắc cao nhất mới đạt 37.000 đồng/kg.

Giá vịt trời từ 55.000 đồng đến trên dưới 60.000 đồng/con.

Giá vịt bơ loại từ 3,2 đến 3,6kg/con bán tốt được trên 32.000 đồng/kg.

Cách ngăn ngừa gia cầm mổ lông nhau

Chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi gà, vịt, ông Phạm Văn Tuấn ở Khoái Châu (Hưng Yên) cho biết, để gà, vịt đến ngày bán đẹp mã, dễ tiêu thụ các chủ trại cần đặc biệt chú ý ngăn ngừa vật nuôi cắn mổ lông nhau.

Theo ông Tuấn, có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng gà, vịt mổ lông nhau như do thời tiết nắng nóng bất thường; do mùi hôi chuồng trại, tồn lưu nhiều khí độc, chuồng trại kém vệ sinh hoặc do điều kiện chuồng nuôi không thông thoáng, ánh sáng quá mạnh hoặc quá tối; do mật độ chuồng nuôi quá dày không đảm bảo; do rối loạn hấp thu, thiếu dinh dưỡng đặc biệt là các chất khoáng...

Để khắc phục tình trạng này, ông Tuấn lưu ý các chủ trang trại thấy xuất hiện trong đàn vật nuôi có hiện tượng cắn mổ nhau cần bắt tách ngay con gà, vịt hay đi mổ nhốt riêng và cắt mỏ của nó.

Đối với những con gà, vịt bị mổ có vết thương hở và bị chảy máu phải được cách ly đồng thời sử dụng thuốc sát trùng xanh Methylen hoặc CN-AKH để bôi lên vết thương.

Bên cạnh dó, bà con cần điều tiết giảm cường độ ánh sáng, tạo điều kiện thông thoáng cho chuồng nuôi và sử dụng mọi biện pháp để giảm mùi hôi chuồng trại, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ.

Ông Tuấn khuyến cáo các chủ trang trại cần kiểm tra và cung cấp đủ nước cho gà, vịt uống. Cho gà, vịt ăn ít một chia làm nhiều lần trong ngày và tuyệt đối không để gà thiếu nước.

Cũng theo ông Tuấn, khi gà, vịt cắn mổ nhau, bà con cần khẩn trương bổ sung các chất dinh dưỡng thiết yếu và cân bằng chúng cho phù hợp: Vitamin-chất xơ và khoáng vi lượng đặc biệt là Ca và Fe(Thuốc Doxyvit Thái, Super Vitamin; Embrio-stimulan)...