Cập nhật giá mít Thái hôm nay 21/11: Mít Nhất bất ngờ rớt giá mạnh, thương lái kêu lỗ, nông dân trồng mít tiếc nuối

Giá mít Thái Tiền Giang bất ngờ giảm mạnh, thương lái than lỗ, người trồng mít Thái tiếc hùi hụi vì điều gì?

Sáng nay 21/11, nhiều thương lái ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết, giá mít Thái giảm mạnh đột ngột nên bị thua lỗ.

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 21/11 tại các tỉnh, thành ĐBSCL cho thấy, giá mít Nhất giảm bất ngờ 3.000 đồng/kg so với hôm qua. Giá mít Thái Tiền Giang tại vườn cao nhất 13.000 đồng/kg, giá mít Thái Hậu Giang tại vườn cao nhất 12.000 đồng/kg. Thương lái than lỗ, người trồng mít Thái tiếc nuối. (Ảnh minh hoạ, nguồn facebook)

"Tôi có mua mít Nhất từ vườn nhưng sau đó giá giảm tới 3.000 đồng/kg nên lỗ. Rất may là loại mít Nhất không nhiều, nếu mua nhiều như mít Kem thì đã lỗ nặng" - anh Nguyễn Văn Kiên - thương lái mua mít Thái ở huyện Cai Lậy và huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang chia sẻ.

Theo anh Kiên, hiện nay, thương lái như anh thường xuyên bị lỗ vốn, lỗ công cả ngày đi vào vườn. Ngoài việc do giá mít giảm đột ngột, vựa mua với giá thấp hơn giá thương lái mua tại vườn, còn có nguyên nhân là do vựa lựa, phân loại khắt khe hơn so với việc thương lái lựa, phân loại mua tại vườn.

"Rất nhiều lần, không chỉ riêng tôi mà rất nhiều thương lái bị lỗ do mua ở vườn mít Nhất, mít Kem nhưng khi ra vựa, họ "đạp" nhiều trái mít Nhất thành mít Kem, mít Kem thành mít chợ. Nguyên nhân các vựa đưa ra là do màu múi không đẹp, da xấu..." - anh Kiên nói thêm.

Một số người dân trồng mít Thái ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang chia sẻ, thời điểm này năm trước, vào thời gian thu hoạch nhiều, giá mít không cao nhưng vẫn có lời. Cụ thể, mít Nhất từ 17.000 - 20.000 đồng/kg, mít Nhì từ 11.000 - 12.000 đồng/kg.

Còn với giá mít Thái và cách phân loại hiện tại, người dân tiếc vì phần lớn chỉ bán được với giá 6.000 đồng/kg. "Giá này bán đường nào cũng lỗ. Hiện giá phân thuốc tăng cao nên thời gian tới sẽ còn gặp nhiều khó khăn" - Anh Trần Văn Hiệp ở xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang nói.

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 21/11: Mít Thái Tiền Giang giảm 3.000 đồng/kg đối với mít Nhất

Các thương lái vào vườn mua mít Thái cho biết, giá mít Thái hôm nay 21/11 giảm 3.000 đồng/kg đối với mít Nhất so với hôm qua. Theo đó, giá mít Nhất chỉ còn 13.000 đồng/kg, mít Nhì 6.000 đồng/kg, mít Ba còn 2.000 đồng/kg, mít Kem lớn 6.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 2.000 đồng/kg.

Tại các vựa mít ở Tiền Giang, giá mít Thái hôm nay 21/11 như sau: mít Nhất 15.000 đồng/kg, mít Nhì 8.000 đồng/kg, mít Ba còn 4.000 đồng/kg, mít Kem lớn 8.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 4.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 21/11: Giá mít Thái Hậu Giang chỉ còn 12.000 đồng/kg

Tại các tỉnh như An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Hậu Giang và TP Cần Thơ, giá mít Thái hôm nay 21/11 cũng giảm 3.000 đồng/kg đối với mít Nhất so với hôm qua. Hiện giá mít Nhất chỉ còn 12.000 đồng/kg, mít Nhì 5.000 đồng/kg, mít Ba 2.000 đồng/kg, mít Kem lớn 5.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 2.000 đồng/kg.

Tại Sóc Trăng, giá mít Thái hôm nay 21/11 chỉ còn 10.000 đồng/kg đối với mít Nhất, mít Nhì 4.000 đồng/kg, mít Ba 2.000 đồng/kg, mít Kem lớn 4.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 2.000 đồng/kg.