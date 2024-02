CẬP NHẬT: Người dân cả nước hân hoan chờ đón Giao thừa năm mới Giáp Thìn 2024

*Tiếp tục cập nhật.

Cảnh sát thường trực máy bơm, xuồng cứu hộ ngay trên mặt hồ Hoàn Kiếm bảo vệ trận địa pháo hoa lớn nhất Thủ đô

19h ngày 9/2 (đêm 30 Tết): Công an quận Hoàn Kiếm (TP.Hà Nội) đã triển khai phương án bảo vệ trận địa pháo hoa quanh hồ Hoàn Kiếm đêm Giao thừa và đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Cụ thể, trong đêm Giao thừa (đêm ngày 9, rạng sáng 10/2), trên địa bàn quận Hoàn Kiếm có 2 điểm bắn pháo hoa chào xuân mới. Đây là điểm bắn pháo hoa lớn nhất Thủ đô, dự kiến lượng người đổ về đón Giao thừa lên đến hàng vạn người.

Thượng tá Bùi Văn Đang - Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, ngoài bố trí 100% lực lượng, phương tiện tham gia bảo vệ điểm bắn pháo hoa trên địa bàn, những nơi tập trung đông người…, nhiệm vụ quan trọng nhất là chủ động tập trung rà soát, kiểm tra các phương tiện, thiết bị.

Công an quận đã chủ động chia thành các cụm xung quanh hồ do Trưởng Công an các phường: Hàng Bạc, Tràng Tiền, Hàng Trống… chỉ huy các vị trí xung yếu.

Thực hiện phương châm "4 tại chỗ" nên khi có vụ việc đột xuất liên quan đến an ninh trật tự thì các cụm gồm nhiều đơn vị nghiệp vụ và công an các phường có thể hỗ trợ kịp thời, nhanh chóng xử lý.

Ngoài ra, trong quá trình bảo vệ đêm Giao thừa và trong Tết Nguyên đán, Công an quận Hoàn Kiếm cũng triển khai nhiều tổ công tác hoạt động đột xuất kiểm tra việc trông giữ phương tiện, hoạt động quán bar…

Công an quận Hoàn Kiếm giao nhiệm vụ cho Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy thường trực máy bơm, xuồng cứu hộ ngay trên mặt hồ Hoàn Kiếm gần khu vực trận địa pháo hoa để bảo vệ an toàn cho trận địa pháo hoa cũng như an toàn cháy nổ. Ảnh trận địa pháo hoa ở hồ Hoàn Kiếm: Hoàng Mạnh Thắng/Tiền Phong

Riêng đối với Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, Công an quận Hoàn Kiếm giao nhiệm vụ thường trực máy bơm, xuồng cứu hộ ngay trên mặt hồ Hoàn Kiếm gần khu vực trận địa pháo hoa, sân khấu ngoài trời.

Đồng thời, để bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy cho người dân đón Tết đầm ấm, an toàn, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và công an 18 phường tiếp tục tổ chức tổng kiểm tra, rà soát các cơ sở tập trung đông người.

Trước đó, UBND TP.Hà Nội ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND về việc tổ chức bắn pháo hoa tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 tại Thủ đô Hà Nội.

Kế hoạch nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân Thủ đô nhân dịp đón Tết cổ truyền; thi đua lao động, sản xuất lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc năm 2024.

Theo đó, TP.Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa ở 30 điểm với 32 trận địa, trong đó có 09 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp tại: Quận Hoàn Kiếm (trước Trụ sở Tòa soạn Báo Hànộimới); Quận Hoàn Kiếm (trước Bưu điện Hà Nội); Quận Tây Hồ (tại Vườn hoa Lạc Long Quân, trước cổng UBND quận); Quận Nam Từ Liêm (tại khuôn viên đường đua F1, phường Phú Đô); Quận Hai Bà Trưng (Đảo dừa, Công viên Thống nhất, phường Lê Đại Hành); Quận Hà Đông (Hồ Văn Quán, phường Văn Quán); Thị xã Sơn Tây (Thành cổ Sơn Tây); Huyện Thanh Trì (Khu đất dự án Hồ điều hòa, xã Tam Hiệp); Huyện Đông Anh (Trung tâm Thể dục thể thao Huyện). Ngoài ra, có 23 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp tại các quận, huyện trên địa bàn Thành phố.

Thời gian bắn pháo hoa là 15 phút, từ 00 giờ 00 đến 00 giờ 15 ngày 10/2/2024 (tức đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn).

UBND thành phố yêu cầu sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa được huy động từ các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp... Hiệp đồng chặt chẽ các lực lượng, triển khai thực hiện kế hoạch, cụ thể, tổ chức bắn pháo hoa đúng chương trình, thời gian quy định. Đồng thời, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông tại các điểm bắn pháo hoa trên toàn thành phố. Chuẩn bị chu đáo về mọi mặt chỉ huy chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, trang bị trước, trong và sau khi bắn pháo hoa.

Cận cảnh trận địa pháo hoa mừng năm mới 2024 tại TP.HCM

Chiều 9/2 (30 Tết), hàng nghìn quả pháo hoa tầm cao, tầm thấp với đa dạng kích cỡ, dáng bắn đã được lắp đặt tại công viên hầm vượt sông Sài Gòn, sẵn sàng khai hỏa chào đón năm Giáp Thìn 2024 vào thời khắc giao thừa.

Điểm bắn pháo hoa tầm cao: Khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP.Thủ Đức), Khu tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi).

Điểm bắn pháo hoa tầm thấp: Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (huyện Bình Chánh), Quảng trường Rừng Sác (huyện Cần Giờ), Đền tưởng niệm Bến Nọc (TP.Thủ Đức), Công viên Văn hóa quận Gò Vấp, Khu di tích lịch sử Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn), Quảng trường Trung tâm hành chính quận 7, Công viên khu dân cư Bình Trị Đông (quận Bình Tân), Nhà văn hóa huyện Củ Chi.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt ngày 9/2 (tức 30 Tết), khoảng 1.500 quả pháo tầm cao cùng 30 giàn pháo tầm thấp đã được bố trí tại công viên hầm vượt sông Sài Gòn. Đây là một trong 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao tại TP.HCM và là khu vực tập kết nhiều giàn pháo hoa nhất trong 11 điểm bắn của thành phố.

Từ 5 giờ sáng, các chiến sĩ đã tiến hành lắp đặt pháo hoa để kịp khai hỏa vào tối nay. Khu vực này cũng được phong tỏa một phần để phục vụ công tác lắp đặt “trận địa”.

Những quả pháo tầm cao đa dạng chủng loại, kích cỡ và hình dáng bắn ra. Pháo sau khi được đấu với dây mồi lửa điện sẽ được cho vào ống phóng bằng kim loại.

Ngay khi pháo được cho vào ống, các chiến sĩ tiến hành đấu dây mồi lửa điện với thanh điều khiển. Đây là khâu cuối cùng trong quy trình lắp đặt pháo hoa.

Các chiến sĩ phải tuân thủ tuyệt đối các nguyên tắc về an toàn như không hút thuốc, không sử dụng điện thoại hay các vật dụng tạo ra tia lửa, điện trong suốt quá trình lắp đặt.

Đầu ống pháo sau khi nạp đạn sẽ được che kín bằng bao nylon để tránh ảnh hưởng của thời tiết lên chất lượng pháo.

Trung tá Nguyễn Thành Nhiệm (Trưởng ban Quân khí Bộ Tư lệnh TP.HCM) cho biết: “Đến thời điểm này, kịch bản bắn pháo hoa đã hoàn tất. Ở từng khung giờ chính xác sẽ có những màn bắn pháo hoa được chuẩn bị sẵn”.

Công tác lắp đặt gần như hoàn tất

Mỗi giàn pháo có sự khác nhau về hiệu ứng màu sắc, tầm bắn. Một gián pháo tầm cao có lên đến hơn 200m.

Các thùng pháo được nẹp gỗ cố định.

Các dàn pháo hoa tầm thấp đã vào vị trí theo kịch bản đề ra để sẵn sàng khai hỏa. Đêm giao thừa năm nay, TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 11 điểm, bao gồm 2 điểm tầm cao và 9 điểm tầm thấp ở cả khu vực nội thành và ngoại thành.

Dâng hương, tưởng niệm các Vua Hùng nhân dịp xuân Giáp Thìn 2024

Trong khí thiêng của đất trời giao hòa đón xuân mới, Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, ngày 9/2 (tức 30 tháng Chạp), tại điện Kính Thiên, trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ đã thay mặt cho đồng bào cả nước thành kính tổ chức lễ dâng hương, tưởng niệm các Vua Hùng.



Phú Thọ tổ chức dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng xuân Giáp Thìn 2024. Ảnh: N.H

Lễ dâng hương được tiến hành theo đúng nghi lễ truyền thống. Đội hình hành lễ lên Đền Thượng gồm tiêu binh mang cờ Tổ quốc, cờ Hội, vòng hoa, bồng súng; các thiếu nữ đội lễ vật và mang hương hoa; cùng với sự có mặt của ông Bùi Minh Châu - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phùng Khánh Tài - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương trong tỉnh.



Thay mặt đồng bào cả nước và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu và Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang đã dâng hương, hoa, lễ vật tại Thượng cung tri ân công lao các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu và Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang dâng hương tại điện Kính Thiên. Ảnh: H.N

Trước anh linh Quốc tổ Hùng Vương và các vị thánh thần phụng thờ theo Vua Tổ, thay mặt Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang kính cáo với tổ tiên những thành quả đạt được trong năm qua.

Trong năm Quý Mão 2023, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức song dưới sự lãnh đạo sâu sát, kịp thời của Đảng, Nhà nước cùng với sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ đã luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, cùng chung sức, đồng lòng vượt khó, tranh thủ mọi thời cơ và thuận lợi, phát huy các tiềm năng, lợi thế vùng Đất Tổ để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đóng góp vào những thành tựu chung của cả nước.



Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang kính cáo với tổ tiên những thành quả đạt được trong năm qua và cầu mong tổ tiên phù hộ cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái dân an, bách gia trăm họ hạnh phúc trường tồn. Ảnh: H.N

"Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực với các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Khâu đột phá về cải thiện môi trường đầu tư được cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước ghi nhận, đánh giá cao. Bên cạnh đó, các lĩnh vực xã hội tiếp tục được duy trì với nhiều kết quả tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững… Những kết quả này sẽ tạo động lực, tiền đề vững chắc để tỉnh Phú Thọ tiếp tục hướng tới các mục tiêu phát triển cao hơn trong thời gian tới" - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang nhấn mạnh.

Đoàn đại biểu dâng hoa và thắp hương tại Lăng Vua Hùng. Ảnh: H.N

Trước anh linh các Vua Hùng và các bậc tiền nhân, thay mặt đồng bào cả nước, tỉnh Phú Thọ nguyện tiếp nối truyền thống Tiên Rồng, nêu cao tinh thần yêu nước và truyền thống cách mạng của dân tộc, cùng nhau chung sức, đồng lòng, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và hùng cường. Tỉnh Phú Thọ nguyện đoàn kết một lòng, xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng giàu mạnh; chăm lo xây dựng, tu bổ, tôn tạo lăng miếu Tổ tiên để con cháu Lạc Hồng đời đời thờ phụng.

Trong thời khắc thiêng liêng của năm mới đang đến gần, cầu mong Thánh Tổ phù hộ cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái, dân an, bách gia trăm họ, vạn đại trường tồn. Độ trì cho mưa thuận, gió hòa, nhân khang, vật thịnh. Cả nước vượt qua được khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Con cháu Lạc Hồng trên khắp mọi miền đất nước, kiều bào ta ở nước ngoài luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc.

Sau nghi lễ tại đền Thượng, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa trước Lăng mộ Tổ và các đền trong khu di tích.