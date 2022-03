Cập nhật tình hình 12 du học sinh Việt tại Ukraine sau tin đồn bị bắt cóc làm lá chắn sống

Mới đây, tin đồn khoảng 5.000 người nước ngoài ở Ukraine bị bắt cóc làm lá chắn, trong đó có sinh viên Việt Nam khiến nhiều người lo lắng.

Trao đổi với PV báo Dân Việt về tình hình thực tế của 12 du học sinh Việt tại Ukraine, ông Nguyễn Hải Thanh, Phó cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ GDĐT cho biết: "Hiện tại du học sinh vẫn an toàn. Có 7 bạn đã sang Rumania, 5 bạn sang Ba Lan. Mọi người đang chờ chuyến bay giải cứu ngày 7 và 9/3 để được về nước".

Ngoại ô Kiev bị pháo kích. Ảnh: AP.

Cũng theo Phó cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, du học sinh Việt gọi điện báo cáo về thường xuyên nhưng tình hình phức tạp, di chuyển nhiều nên chỉ cập nhật thông tin chung. Tại mỗi nước, các bạn chia thành 2 nhóm nhỏ ở với nhau. Có nhóm thì thuê nhà ở, có nhóm thì đang ở trung khu tập trung.

"Trước mắt, chúng tôi ưu tiên cố gắng đảm bảo sự an toàn các bạn du học sinh và đưa về nước. Việc các bạn sẽ tiếp tục chương trình học như thế nào, sau đó sẽ tính tiếp", ông Thanh cho hay.

Được biết, du học sinh Việt Nam có 12 người (4 người là nữ, 8 người là nam), sang theo diện hưởng học bổng hiệp định của 2 chính phủ về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Ukraine. Có 5 người học đại học, 6 người làm nghiên cứu sinh, 1 người học thạc sĩ.

Trước tin đồn du học sinh Việt bị bắt cóc, Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch khẳng định, cộng đồng người Việt đã di tản được hết và đã đến nơi an toàn: "Khi nào phía Nga thông báo cho Đại sứ quán Việt Nam thì đó mới là thông tin chính thống. Trong tất cả số sinh viên Việt Nam do Đại sứ quán quản lý, sinh viên cuối cùng cũng đã đến được Ba Lan an toàn trong ngày 6/3".