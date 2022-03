Loạt lời chúc 8/3 cho cô giáo ngắn gọn và hay nhất 2022

Ngày Quốc tế phụ nữ là một dịp đặc biệt để tri ân tới người mẹ thứ hai trong cuộc đời mỗi người – cô giáo. Hãy gửi những lời chúc 8/3 cho cô giáo hay và ý nghĩa nhất để thể hiện lòng biết ơn. Mời các bạn tham khảo những lời chúc 8/3 dưới đây.

Hãy dành lời chúc tốt đẹp nhất đến cô giáo nhân dịp 8/3. Ảnh minh họa: T.L



Lời chúc 8/3 cho cô giáo ngắn gọn nhất 2022



-Nhân ngày 8/3, em xin chúc cô luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp giáo dục.

- Mừng Ngày quốc tế phụ nữ, em xin gửi lời chúc tốt đẹp – bình an nhất tới cô. Mong cô luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.

- Ngày mùng 8/3 đã đến rồi, chúng em xin được gửi đến cô những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúng em cảm ơn cô vì đã dạy cho chúng em những kiến thức hay, hấp dẫn, bổ ích, giúp chúng em nên người và đạt được thành công như hôm nay.

- Em xin gửi lời chúc 8/3 dành tặng cô giáo, thêm nhiều hạnh phúc thêm nhiều sức khỏe. Cô là người mẹ thứ 2 trong cuộc đời em.

- Lời chúc 8/3 dành tặng cô giáo không bao giờ là đủ, mỗi lời chúc như một đóa hoa tặng tới cô. Em xin chúc cô luôn tươi trẻ như những đóa hoa đó. Mong cô mãi mãi khỏe mạnh và hạnh phúc.

- Nhân ngày 8/3 em xin gửi lời chúc tới cô, chúc cô luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và nụ cười lúc nào cũng nở trên môi khi nhìn thấy những lớp học sinh của mình thành người.

- Em xin kính chúc các cô giáo ngày 8/3 thêm sức khỏe để dạy dỗ chúng em.

- Em xin gửi đến các cô những lời chúc mừng ngày 8/3 tốt đẹp nhất và dành tặng cho cô những bó hoa tươi thắm nhất. Chúc cô luôn khỏe mạnh và thành công trong sự nghiệp trồng người của mình.

- Em chúc cô có một ngày lễ 8/3 thật vui vẻ, hạnh phúc. Cảm ơn cô đã luôn yêu thương và che chở cho học trò chúng em.

- Cảm ơn cô đã luôn sát cánh bên em trên chặng đường chinh phục tri thức. Chúc cô có một ngày 8/3 vui vẻ, ý nghĩa.

Lời chúc 8/3 cho cô giáo hay nhất, ý nghĩa nhất 2022



- Đã rất lâu rồi em mới lại về thăm trường và thăm cô. Cảm ơn cô vì đã không quản khó khăn, vất vả để dạy dỗ chúng em thành người. Em mong rằng cô sẽ có được một ngày 8/3 thật trọn vẹn và đầy ý nghĩa.

- Cô luôn là người mà em vô cùng kính trọng trong suốt cuộc đời của mình. Cho dù em có công tác ở nơi đâu, em sẽ mãi ghi nhớ về hình ảnh của cô và những gì mà cô đã làm, đã giúp em thành người có ích cho xã hội. Chúc mừng cô nhân Ngày quốc tế phụ nữ 8/3.

- Thật tuyệt vời khi em được học tập dưới mái trường, dưới lớp học mà cô dạy. Cô luôn là người truyền cảm hứng giúp chúng em, để chúng em có thể học tập tốt hơn và chăm chỉ hơn để đạt được những mục tiêu quan trọng trong cuộc sống.

- Ơn nghĩa dạy dỗ của cô suốt đời này chúng em không bao giờ quên. Nhân dịp ngày 8/3, chúng em tỏ lòng tri ân và biết ơn đến công lao to lớn của các cô, mong rằng các cô sẽ luôn giữ gìn sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống.

- Cô là người đưa chúng em đến với bến bờ tri thức, giúp soi sáng con đường để chúng em có thể bước tiếp. Nhờ công lao dạy dỗ của cô mà chúng em có thể trưởng thành, nên người và có thể đối mặt với những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Em chúc cô một ngày 8/3 thật hạnh phúc, vui vẻ và bình an.

- Nhân Ngày quốc tế phụ nữ, em muốn gửi đến cô tất cả tấm chân tình của em, kính chúc cô luôn vui vẻ, tràn ngập niềm vui trong cuộc sống và thành công trong sự nghiệp trồng người của mình. Em mong cô luôn giữ vững tình yêu với nghề giáo để mang đến cho những thế hệ sau những bài học tuyệt vời như chúng em đã được tiếp thu.

- Năm năm nghĩa nặng bằng non/ Ơn cô biết trả cho tròn sao đây? Những ngày lễ như thế này chúng em lại loay hoay không biết tặng gì cho cô bởi nó đều không xứng đáng với sự dìu dắt của cô dành cho chúng em. Nhân dịp lễ 8/3, kính chúc cô thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trên con đường mà cô đã chọn.

- Tập thể lớp… chúc tất cả các cô giáo xinh đẹp của chúng em một ngày lễ 8/3 thật vui và nhiều nụ cười trên môi. Chúng em chúc cô thật khỏe mạnh để không chỉ đào tạo thế hệ của bọn em mà còn rất nhiều các em học sinh thế hệ tiếp theo. Chúng em yêu cô thật nhiều!

Lời chúc 8/3 cho cô giáo bằng tiếng Anh

- Dear teacher, I am sending you warm greetings on Women's Day because you are the light that has guided me through each and every step of life.

Tạm dịch: Thưa cô, em xin gửi đến cô lời chúc mừng Ngày quốc tế phụ nữ thật hạnh phúc và ấm áp. Cô chính là ngọn đèn, soi sáng và dẫn lối cho em vượt qua những bước trên đường đời.

-A beautiful woman, a great friend and a wonderful mother. You are all this to me and much more… I feel so lucky and proud to have a teacher like you.

Tạm dịch: Cô là một phụ nữ xinh đẹp, một người bạn "lớn" và một người mẹ tuyệt vời. Với em cô là tất cả và hơn thế nữa… Em cảm thấy may mắn và tự hào vì có một người cô như mẹ.

- Thank you for teaching me with kindness. I wish you a happy Women's Day. Wishing you will always be young and enthusiastic.

Tạm dịch: Cảm ơn cô vì đã dạy dỗ em bằng cả tấm lòng. Em chúc cô có được Ngày quốc tế phụ nữ 8/3 thật hạnh phúc. Cầu chúc cô luôn tươi trẻ và tràn đầy nhiệt huyết.

- With all my heart, I thank you for enlightening me with knowledge….. Happy International Women's Day to you.

Tạm dịch: Với tất cả tấm lòng của em, em xin cảm ơn cô vì đã soi sáng em bởi tri thức, kiến thức của mình. Chúc cô có được một Ngày quốc tế phụ nữ thật vui vẻ, hạnh phúc.

- I am truly blessed to have a teacher like you who has been the best mentor to me… Happy Women's Day to you and your relatives!

Tạm dịch: Em luôn cảm thấy mình rất may mắn khi có được một giáo viên như cô, người mà đã chỉ dạy cho em những điều tốt đẹp nhất. Chúc mừng Ngày quốc tế phụ nữ đến cô và những người thân yêu.

- You like a second mother to me. Thank you for the love and knowledge that you give to me.

Tạm dịch: Cô giống như là người mẹ thứ hai đối với em. Cảm ơn cô vì đã dành tình yêu thương và tri thức cho em.

- Teachers are the best gift given to every student….. Wishing a very Happy Women's Day to a wonderful teacher.

Tạm dịch: Các cô là những món quà tuyệt vời nhất chúng em có trong đời học sinh. Nhân dịp ngày tôn vinh phụ nữ 8/3, em xin chúc cô luôn vui vẻ và hạnh phúc.

Lời chúc 8/3 cho cô giáo của phụ huynh

- Nhân Ngày quốc tế phụ nữ 8/3, gia đình chúng tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất dành tặng cho cô giáo. Cảm ơn các cô đã giúp phụ huynh chúng tôi dạy dỗ và bảo ban các cháu nên người. Chúc các cô giáo luôn khỏe mạnh, tươi trẻ để có thể tiếp tục hoàn thành sự nghiệp giáo dục của mình.

- Nghề giáo luôn là một nghề cao quý và tốt đẹp. Dù có đi đâu chăng nữa, các thầy, các cô sẽ luôn được quý trọng và dành được nhiều tình cảm từ học trò của mình. Chúc mừng ngày mùng 8/3 đến các cô giáo, mong các cô thật khỏe mạnh và đạt nhiều thành công.

- Tập thể phụ huynh của lớp… xin được gửi đến cô giáo chủ nhiệm lời chúc mừng ngày 8/3 tốt đẹp và ý nghĩa nhất. Mong cô giáo hãy luôn giữ vững nhiệt huyết, luôn yêu thương và che chở cho các con.

- Cảm ơn các cô giáo đã luôn yêu thương và bảo ban các con giống như là người mẹ hiền thứ hai vậy. Mong rằng các cô sẽ có được một ngày mùng 8/3 thật trọn vẹn và tràn đầy yêu thương.

- Không có một từ ngữ nào có thể diễn tả được sự vất vả và cao quý của các cô giáo trong việc dạy dỗ và bảo ban các em học sinh nên người. Thay mặt các vị phụ huynh khác ở trong lớp, xin gửi đến cô giáo lời chúc mừng ngày 8/3 thật đặc biệt và ý nghĩa. Hy vọng cô luôn yêu thương và quý mến các em học sinh như là con của mình.

- Chúc mừng cô giáo nhân Ngày quốc tế phụ nữ mùng 8/3, xin gửi tặng cô những bông hoa tươi đẹp nhất, mong cô luôn khỏe mạnh, vui tươi và tiếp tục sự nghiệp trồng người.