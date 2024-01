Cập nhật trường đại học xét học bạ 2024 ở Hà Nội: Điều kiện thế nào?

Trường đại học xét học bạ 2024 ở Hà Nội

Năm 2024, Trường Đại học Thăng Long tuyển sinh theo 5 phương thức là xét tuyển dựa theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 với chứng chỉ quốc tế; Xét tuyển dựa theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG Hà Nội tổ chức hoặc kết quả kỳ thi đánh giá tư duy do Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức; Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (học bạ); Xét tuyển kết hợp kết quả học tập cấp THPT (học bạ) với điểm thi năng khiếu.

Với phương thức xét học bạ năm 2024, điều kiện xét tuyển là thí sinh có kết quả thi (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) của 3 môn: Toán, Hóa học, Sinh học đạt tối thiểu từ 19,5/30 điểm trở lên, không có đầu điểm nào < 5.0; hạnh kiểm lớp 12 đạt loại Khá trở lên.

Sinh viên nhập học Trường Đại học Thăng Long năm 2023. Ảnh: NT

Ngành tuyển sinh năm 2024 của Trường Đại học Thăng Long và học phí dự kiến như sau:

Một trường đại học khác gần Hà Nội là Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cũng vừa công bố các phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2024, gồm: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Quy chế tuyển sinh, Dự bị đại học; Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024; Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 kết hợp với điểm thi năng khiếu (áp dụng đối với ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất và Quản lý thể dục thể thao); Xét tuyển sử dụng kết quả học tập ở cấp THPT; Xét tuyển sử dụng kết quả học tập ở cấp THPT kết hợp với điểm thi năng khiếu (áp dụng đối với ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất và Quản lý thể dục thể thao); Xét tuyển sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TP.HCM và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Xét tuyển sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TP.Hồ Chí Minh và Trường ĐHSP Hà Nội kết hợp với điểm thi năng khiếu (áp dụng đối với ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất và Quản lý thể dục thể thao).

Các ngành sử dụng phương thức xét tuyển học bạ của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 gồm: Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Công dân, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Sư phạm Toán học, Sư phạm Tin học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm khoa học tự nhiên (dự kiến), Sư phạm Lịch sử - Địa lý, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Việt Nam học, Công nghệ Sinh học, Công nghệ Thông tin, Tâm lý học giáo dục (dự kiến).

Nhà trường chưa công bố điều kiện xét tuyển cụ thể cho từng phương thức.

Trường quân đội cũng xét học bạ năm 2024 Theo trung tá Phạm Hồng Thái - Phó trưởng phòng đào tạo Học viện Khoa học quân sự, Bộ Quốc phòng, điểm mới trong tuyển sinh các trường quân đội năm nay là các trường quân đội sẽ xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội và ĐHQG TP.HCM; xét tuyển dựa trên học bạ (trừ Học viện kỹ thuật quân sự và Học viện quân y). Điều kiện là thí sinh phải có điểm học bạ các năm học THPT đạt từ 7,0 trở lên, các tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 7,5 trở lên.