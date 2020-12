Cấp nước Nghệ An thi công đường ống nước D1000: Cục Quản lý đường bộ II né, Bộ GTVT truy quy trình cấp phép

Cục Quản lý đường bộ II (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cấp giấy phép cho Công ty CP Cấp nước Nghệ An thi công đường ống nước đường kính D1000 thay thế D300 trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của QL1 tuyến tránh TP Vinh (tỉnh Nghệ An) nhưng chưa được thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công đảm bảo độ an toàn của công trình... gây băn khoăn trong dư luận địa phương.



Theo tìm hiểu PV Dân Việt, Nhà máy nước sạch Hưng Nguyên (thuộc Công ty CP Cấp nước Nghệ An) có công suất thiết kế 5.000m3/ngày đêm đang làm thủ tục xin nâng công suất lên 30.000m3/ngày đêm, đồng thời xin thực hiện 1 đường ống cấp nước sạch D1000.



Tiết diện đường ống này cao hơn 3 lần tiết diện đường ống nước D600 của nhà máy nước Hưng Vĩnh hiện đang có công suất 80.000m3/ngày đêm. Điều này đặt ra băn khoăn khi nhà máy công suất nhỏ lại dùng đường ống "khủng" để truyền tải nước sạch.

Công trường thi công lắp đặt đường ống nước.

Tuy nhiên, dù chưa được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng tuyến ống D1000, chưa có phê duyệt quy hoạch, chưa được Bộ Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công nhưng Công ty CP Cấp nước Nghệ An (có 38% vốn nhà nước) đã đầu tư, thi công thêm một tuyến ống truyền tải nước sạch cấp cho KCN VSIP có đường kính tới D1000, cao hơn nhiều lần so với tiết diện đường ống cần thiết để cung cấp nước sạch với công suất trên của nhà máy.

Theo quy định hiện hành tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP và Nghị định 42/2017/NĐ-CP quy định với công trình đường ống trên D800 chủ đầu tư phải thuê các đơn vị đủ năng lực theo yêu cầu của Bộ Xây dựng để thiết kế, có đơn vị đủ năng lực thực hiện thẩm tra (đơn vị thiết kế và thẩm tra có trong danh sách của Bộ Xây dựng). Sau đó, trình hồ sơ thiết kế để Bộ Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công.

Sau khi được thẩm định, chủ đầu tư sẽ hoàn thiện theo ý kiến thẩm định của cơ quan có thẩm quyền, phê duyệt mới đủ điều kiện tiến hành nộp hồ sơ (theo Điều 18 Thông tư 50/2015/BGTVT và mẫu đơn tại Phụ lục 4 của Thông tư này) trình cấp có thẩm quyền cấp giấy phép thi công trong phạm vi đường bộ của công trình đang khai thác.

Theo Mẫu số 01 Mục lục 2, Nghị định 59/2015/NĐ-CP, nếu thiếu quyết định phê duyệt chủ trương, quy hoạch 1/500, Bộ Xây dựng sẽ không thẩm định hồ sơ. Ngoài ra, không có văn bản thẩm định của Bộ Xây dựng thì các văn bản phê duyệt của chủ đầu tư không có giá trị pháp lý.

Đoạn đường ống đã thi công xong được san lấp trả lại mặt bằng.

Quy định pháp lý đã có, nhưng không hiểu vì sao, ngày 5/11/2020, Cục Quản lý đường bộ II lại cấp giấy phép thi công số 278/GP-CQLĐBII cho Công ty CP Cấp nước Nghệ An khi không có đủ điều kiện trên?.

Việc cấp phép xây dựng đường ống mà thiếu đánh giá tác động, thiếu thiết kế cơ sở... khiến dư luận không khỏi băn khoăn, nếu xảy ra sự cố vỡ ống nước, nền đường bị hỏng hậu quả sẽ rất lớn và ai chịu trách nhiệm?

Để rộng đường dư luận, PV Dân Việt đã liên hệ với ông Lê Ngọc Minh, Cục trưởng Cục quản lý đường bộ II, thì được ông Minh hướng dẫn PV gặp ông Nguyễn Thanh Hoài, Phó Cục trưởng để trao đổi thông tin.

Tuy nhiên khi PV liên hệ với ông Hoài theo hướng dẫn của ông Minh thì chỉ nhận được một câu trả lời ngắn gọn, hiện đang đi công tác, đề nghị phóng viên trao đổi với bà Hoa - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính để làm việc. PV Tiếp tục tới trụ sở Cục quản lý đường bộ II, tại đây, bà Hoa lại yêu cầu PV để lại nội dung và cho biết sẽ liên hệ lại sau.

Cận cảnh đường ống nước.

Trong khi đó, dự án này đang được Công ty CP cấp nước Nghệ An gấp rút tiến hành thi công đường ống nước công suất D1000 nêu trên. Theo ghi nhận, công trình đã được thi công từ đoạn trước nhà máy nước Hưng Nguyên đến trước cửa Công ty CP Avatar Vinh, tổng chiều dài khoảng 850m.

Liệu có hay không, việc Cục quản lý đường bộ II "né tránh" quả bóng trách nhiệm khi sự việc đã rồi?, để kéo dài thời gian trả lời PV tạo điều kiện cho đơn vị thi công gấp rút triển khai. Nếu xảy ra sự cố gây thiệt hại về hạ tầng giao thông ai là người chịu trách nhiệm?

Về vấn đề này, trao đổi với PV Dân Việt, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cho biết, chủ đầu tư phải có trách nhiệm xin ý kiến cơ quan chức năng phê duyệt, đánh giá tác động... Trách nhiệm và thẩm quyền đã được phân cấp, đơn vị nào làm sai thì phải chịu trách nhiệm. Hiện nay, tôi đang yêu cầu các đơn vị kiểm tra lại làm rõ quy trình cấp phép thi công dự án.