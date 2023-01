Cặp vợ chồng cướp tiệm vàng ở An Giang bị tóm gọn sau 3 tiếng gây án

Khoảng 14h ngày 4/1, Công an huyện Chợ Mới nhận được báo cáo từ Công an thị trấn Mỹ Luông về vụ cướp tiệm vàng do đôi nam nữ lạ mặt thực hiện.

Theo trình báo ban đầu của nạn nhân, đôi nam nữ giả vờ mua vàng sau đó cướp 1 dây chuyền vàng 24 kara trọng lượng 3 chỉ, 1 mặt dây chuyền vàng 24 kara trọng lượng 1 chỉ và 1 vòng đeo tay vàng 24 kara trọng lượng 2 chỉ, tổng trị giá khoảng 32 triệu đồng.

Đến khoảng 16h cùng ngày, Đỗ Duy Khánh (SN 2001) và Nguyễn Thị Kim Thoa (vợ Khánh, SN 2001, thường trú phường 5, TP Tân An, tỉnh Long An) – thủ phạm gây ra vụ cướp đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một vườn xoài thuộc ấp Mỹ Trung, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới.

Cơ quan Công an thu giữ tang vật là số vàng Khánh và Thoa đã cướp tại tiệm vàng Kim Chi.