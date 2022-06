Câu chuyện của những người hiện thực hóa giấc mơ về 60 ngôi nhà nhân ái “Thank you Vietnam”

Hành trình đi xây tổ ấm cho các mảnh đời khó khăn



"Ngày tới nơi để khảo sát và xác minh hoàn cảnh của gia đình người được đề xuất tặng nhà, mình không khỏi xúc động. Căn nhà, phải gọi là lều thì chính xác hơn, chỉ có 2 anh em mồ côi sinh sống. Nhà quây vách bằng tôn, ọp ẹp, bất kỳ lúc nào cũng có thể ngã đổ. Cha mất sớm do bệnh tật, mẹ cũng vừa không qua khỏi bởi dịch bệnh Covid-19. Khi được hỏi chuyện, mấy đứa nhỏ cứ lặng im, mắt buồn rười rượi. Điều đó cứ làm mình thấy áy náy, nếu không làm được gì cho 2 anh em, cảm giác sẽ rất khó chịu trong người", anh Nguyễn Hoàng Long – Phó Giám đốc VNPT VinaPhone Đồng Tháp chia sẻ về trường hợp em Nguyễn Huỳnh Nhựt Phú - ấp An Phát, xã An Phước, Huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp được nhận nhà nhân ái trong chương trình "Thank you, Vietnam" mà Trung ương Đoàn TNCS HCM và VinaPhone phối hợp triển khai.

Em Nguyễn Huỳnh Nhựt Phú nhận ngôi nhà vững chãi làm chốn nương tựa cho 2 anh em

Đồng Tháp là một trong những tỉnh được chương trình "Thank you, Vietnam" triển khai xây dựng nhiều nhà nhân ái (5 nhà) trên địa bàn. Trước đó, bởi thông tin tiếp nhận có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, éo le mong muốn được trợ giúp nên các cán bộ Đoàn Đồng Tháp phải tiến hành khảo sát, xác minh nhiều lần để lựa chọn đúng người, đúng hoàn cảnh nhất. Sau khi lựa chọn được hoàn cảnh cần được trợ giúp sẽ là những ngày tháng mà các thành viên chương trình phải "lăn lộn" với công trình, chia sẻ tâm tư nguyện vọng của người dân. Đến khi những ngôi nhà vững chãi được hoàn tất và trao tặng cũng là lúc họ mỉm cười với niềm hạnh phúc của người nghèo khi ước mơ cả đời trở thành hiện thực.



Tiếp nối những hành trình nhân ái

Là chương trình được VinaPhone phối hợp cùng Trung ương Đoàn nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập nhà mạng, "Thank you, Vietnam" được phát động với mong muốn lan toả văn hoá cảm ơn tới tất cả mọi người, khơi dậy những giá trị tốt đẹp, đây là một chiến dịch để mỗi người, mỗi ngày, trao đi và nhận được lời cảm ơn nhiều hơn, để thấy mình có ích và được khích lệ, để lan toả sức mạnh của lời cảm ơn trong cộng đồng. Khi mỗi người cùng nhau lan toả triệu lời cảm ơn, quỹ 5 tỷ đồng được VinaPhone đóng góp để xây dựng 60 nhà nhân ái cho những hoàn cảnh khó khăn.

Đến thời điểm hiện tại, 60 ngôi nhà được dựng lên từ nguồn quỹ của chương trình đã được hoàn tất trao tặng cho các hoàn cảnh khó khăn trong khắp cả nước. Từ mảnh đất địa đầu Tổ Quốc là Hà Giang cho tới Mũi Cà Mau, Khánh Hòa, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Tuyên Quang, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Kon Tum, Quảng Trị, Đăk Nông,…, những ngôi nhà "thank you Việt Nam" đã được dựng lên, đem đến sự chở che, an tâm cho những mảnh đời khốn khó, đồng thời giảm bớt những gánh nặng xã hội cho các địa phương.

Chương trình "Thank you, Vietnam" năm 2021 đã khép lại nhưng cuộc hành trình nhân ái thì chưa dừng lại. VNPT VinaPhone sẽ tiếp tục phối hợp cùng TƯ đoàn để đồng hành với những hoàn cảnh khó khăn, giúp họ định hướng cuộc sống và tạo ra kế sinh nhai lâu dài. Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật VinaPhone năm nay (26/06), chúng tôi cũng đang lên kế hoạch, triển khai những dự án xã hội khác để góp phần giảm bớt gánh nặng xã hội, nhân rộng thêm những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Việc triển khai những chương trình như "Thank you, Vietnam" cũng chính là cách mà VinaPhone tri ân, gửi lời cảm ơn tới người dân, tới khách hàng đã luôn ủng hộ chúng tôi trong suốt hành trình 25 năm vừa qua. Cảm ơn vì một Việt Nam đã luôn kiên cường, vượt qua mọi khó khăn, dịch bệnh để khỏe mạnh và phát triển như hôm nay", đại diện VinaPhone chia sẻ.