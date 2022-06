VinaPhone tái xuất với đại nhạc hội “Thank you, Vietnam”, quy tụ dàn sao “khủng”

Bản hòa tấu của âm thanh và ánh sáng "Thank you, Vietnam"

"Thank you, Vietnam by VinaPhone" là sự kiện mở màn chuỗi hoạt động kỷ niệm 26 năm thành lập của nhà mạng VinaPhone, được đầu tư với quy mô hoành tráng, quy tụ các nghệ sĩ nổi tiếng trong giới trẻ hiện nay như JustaTee, Erik, Vũ Cát Tường, Dalab, Phương Ly, DJ Tuấn Kruise, Rapper Hoàng Anh… Sự kiện sẽ được tổ chức tại Quảng trường Tháng Tám (Hà Nội) và phát sóng trực tiếp/livestream trên các nền tảng mạng xã hội như Fanpage/Youtube/Tiktok VNPT VinaPhone, ứng dụng DigiLife,….để phục vụ cho khán giả toàn quốc.

Nghệ sỹ Vũ Cát Tường

Tại Đại nhạc hội lần này, bên cạnh những màn trình diễn bùng cháy cảm xúc, khán giả cũng sẽ được dịp mãn nhãn với hiệu ứng sân khấu được trang bị công nghệ 4D mapping hiện đại. Điểm nhấn của Thank you, Vietnam là sân khấu với quả cầu mapping đường kính lên đến 30m, được các chuyên gia nước ngoài xây dựng với hệ thống hỗ trợ hiệu ứng tân tiến nhất hiện nay sẽ mang đến những trải nghiệm "chất lừ" cho các tín đồ.



Không những vậy, tại sự kiện, khán giả cũng sẽ có cơ hội được tương tác trực tiếp với các nghệ sĩ thần tượng và nhận những phần quà hấp dẫn từ Ban tổ chức.

Hơn cả một đại nhạc hội

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, VinaPhone buộc phải "lỡ hẹn" với đại nhạc hội Light up Vietnam, dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào đêm giao thừa 2021. Tuy nhiên, cũng chính trong thời gian này, bất chấp những khó khăn do đại dịch đem lại, tinh thần Việt Nam lại càng tỏa sáng, kiên cường và tràn đầy hi vọng. Tại SEA Games 31 vừa qua, Việt Nam đã chính thức thiết lập kỷ lục mới về số huy chương vàng nhiều nhất mà một đoàn thể thao giành được trong một kỳ Đại hội, vượt qua kỷ lục trước đó của Indonesia. Với cương vị là nhà tài trợ kim cương, VNPT VinaPhone vô cùng tự hào vì đã góp phần ý nghĩa, tiếp sức cho đoàn thể thao Việt Nam chiến thắng vẻ vang. Thông điệp "Thank you, Vietnam" mà VinaPhone muốn truyền tải tại Đại nhạc hội lần này chính là lời tri ân một Việt Nam vô cùng lạc quan, kiên định và đoàn kết vượt trận "đại khủng hoảng", hướng về tương lai tươi sáng.

Thank you, Vietnam by VinaPhone

Đây không phải lần đầu tiên VinaPhone tổ chức đại nhạc hội với quy mô hoành tráng và được đầu tư kỹ lưỡng, bài bản. Chuỗi sự kiện EDM by VinaPhone mang tầm vóc quốc tế giai đoạn từ năm 2016-2019 với sự hiện diện của các ngôi sao EDM hàng đầu như Armin Van Buuren (2018), Martin Garrix (2016), Hardwell (2017), được fans ưu ái ví như sự kiện Tomorrowland của Việt Nam. Nhà mạng đã gây ấn tượng và khẳng định được độ "chơi lớn" khi tuyên bố: "Đi với âm nhạc, chúng tôi chỉ chọn ngôi sao".



Thank you, Vietnam hứa hẹn sẽ nối tiếp chuỗi sự kiện âm nhạc đỉnh cao gắn với thương hiệu VinaPhone, mang đến cho khán giả những bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn với đa dạng cung bậc cảm xúc.

Hẹn gặp lại ngày 11/6/2022 tới đây cùng "Thank you, Vietnam by VinaPhone"! Thông tin chi tiết xem tại: https://vnpt.com.vn/tin-tuc/dai-nhac-hoi-thank-you-vietnam-by-vinaphone.html